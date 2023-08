Volleyball-Nationalmannschaft : Annie Cesar fiebert dem EM-Start entgegen

Zusammen bei den Europameisterschaften: Libera Annie Cesar (hinten) und Co-Trainerin Mareike Hindriksen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Annie Cesar, Libera der Ladies in Black Aachen, startet am Donnerstag in Düsseldorf mit der Volleyball-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft.

Annie Cesar ist viel herumgekommen in der Welt, seitdem die Saison in der Volleyball-Bundesliga am 1. April für die Libera der Ladies in Black Aachen (vorzeitig) endete – und das nicht aus touristischem Vergnügen. Der Weg führte die 26-Jährige über Südkorea, Japan und Brasilien – nach Düsseldorf.

„Das war schon ganz schön aufregend, so um den Globus zu kommen“, meint Cesar, „auch wenn es für die erfahrenen Spielerinnen schon nichts mehr Besonderes war“. Die anderen Spielerinnen, das ist die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen, Annie Cesar die einzige deutsche Aachener Spielerin, die es in den 14er-Kader geschafft hat, der erst wochenlang in der weltweit ausgespielten Nations League unterwegs war und nun dem Auftakt der Vorrunde der Europameisterschaften am heutigen Donnerstag (siehe Zusatzbox) gegen Griechenland entgegenfiebert.

Sechs Teams sind in der deutschen Vorrundengruppe, neben den Griechinnen noch Aserbaidschan, Schweden, Tschechien und die Türkei. „Das Erreichen des Achtelfinales sollte für uns auf jeden Fall möglich sein“, schätzt die Libera ein, die in der Türkei den Favoriten auf den Gruppensieg sieht, denn die besten vier Teams jeder Gruppe kommen in die nächste Runde.

Ihre eigene Rolle im Team schätzt die 26-Jährige nüchtern ein. „Klar bin ich die Nummer zwei auf dieser Position, für mich geht es darum, mich mit den Besten zu messen, alles aufzusaugen und viel zu lernen.“ Die „Nummer eins“, das ist immerhin Anna Pogany, Libera des Schweriner SC, mehr als 100 Länderspiele auf dem Konto und zusammen mit Lena Stigroth Kapitänin der Schmetterlinge. Aber, dass Annie Cesar irgendwann mal zur Nummer eins aufrücken dürfte, ist nicht sonderlich unwahrscheinlich, zumal auch Mareike Hindriksen, Co-Trainerin der Ladies in Black und auch der Nationalmannschaft, ihre Fortschritte im Blick hat.

Diese Rolle durfte sie auch schon einmal ausfüllen, in der Nations League in Brasilien gegen den Gastgeber, als die erste Sechs geschont wurde. „Das war unglaublich, Volleyballer werden da so gefeiert wie Rockstars, ein unglaubliches Spektakel“, hat Cesar nicht nur in Südamerika Länder erlebt, in denen Volleyball einen viel höheren Stellenwert hat als in Deutschland. „Aber die Halle in Düsseldorf ist genau richtig für uns. Da kommt richtig Stimmung auf, wenn sie gut gefüllt ist“, bewertet Cesar das Castello als Austragungsort, in das je nach Veranstaltung zwischen 3500 und knapp 5000 Zuschauer passen. Und die Spiele gegen Aserbaidschan am Samstag und die Türkei am kommenden Donnerstag sind bereits ausverkauft.

Der Spielplan der deutschen Volleyballerinnen Celine van Gestel ist EM-Botschafterin Belgiens Das Team von Bundestrainer Vital Heinen trägt alle fünf Spiele der Vorrunden-Gruppe C jeweils um 20 Uhr in Düsseldorf aus. Den Auftakt macht die Partie gegen Griechenland am heutigen Donnerstag. Es folgen die Partien gegen Aserbaidschan (Sa., 19. August), Schweden (Mo., 21. August), Tschechien (Di., 22. August) und abschließend gegen die Türkei (Do., 24. August). Die Partien gegen Aserbaidschan und die Türkei sind bereits ausverkauft. Die Spiele werden im Internet von sportdeutschland.tv gestreamt. Sollten die deutschen Frauen die nächste Runde erreichen, könnte Annie Cesar auch Celine van Gestel kennenlernen, die Außenangreiferin repräsentiert als belgische EM-Botschafterin ihre Nation. (rom)

Wenn die Europameisterschaft gespielt sein wird, dürfte zu den bisherigen drei freien Wochen seit Saisonende nicht mehr viel Freizeit für Annie Cesar hinzukommen. Denn bereits im September startet die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris, für die sich die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren.