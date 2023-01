Trend für 2022 : Aachens Google-Top-Ten mit kuriosem Platz fünf

Die Top 10 der Google-Suchabfragen in Aachen stehen fest. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Aachen Welche Themen haben die Aachener und Aachenerinnen im vorigen Jahr besonders interessiert? Die Auswertung der häufigsten Google-Abfragen liefert einen etwas anderen Jahresrückblick und eine echte Überraschung, die Ihnen offensichtlich Spaß macht.

Aachener Themen interessieren rund um Dom und Rathaus mehr als Putin oder die Queen, aber an die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und den Ukraine-Krieg kommt kein anderes Thema heran. Das zeigt ein Blick auf die Top-Themen des vergangenen Jahres in der Google-Suche, die der Internet-Konzern auf Anfrage unserer Zeitung für die Stadt Aachen ausgewertet hat. Ein Vergleich zeigt, dass das Interesse der Menschen in unserer Stadt auch bei internationalen Themen anders ausgeprägt ist, als das bundesweit der Fall ist.

Abfragen rund um WM und Ukraine sind wie in ganz Deutschland auch in Aachen die Top-Themen. Doch sie tauschen ihre Plätze. Der Suchbegriff „WM 2022“ liegt in Aachen anders als bundesweit auf Platz eins, „Ukraine“ auf Platz zwei.

Doch schon auf dem dritten Platz folgt Alemannia Aachen. Der Verein konnte in der ersten Jahreshälfte den Abstieg so gerade noch verhindern, um dann am Ende des Jahres sportlich richtig zuzulegen. Dazwischen gab’s Angriffe auf Gästefans und einen Becherwurf auf einen Linienrichter – viele Gründe also, interessante Nachrichten zu suchen.

Auf dem vierten Platz der Google-Liste steht „Testzentren Aachen“. Das Thema Corona ist grundsätzlich von der Liste verschwunden, doch die Orte, wo man sich etwa vor einem Krankenhausbesuch auf das Virus testen lassen kann, mussten natürlich gefunden werden.

Auf Platz fünf steht auf der Aachener Liste eine echte Überraschung: ein spielerisches Angebot, das vielen Menschen Freude bereitet, bundesweit aber dennoch nicht unter den Top10 auftaucht. Der besondere Erfolg in Aachen steht möglicherweise mit einem neuen Angebot unserer Zeitung in Zusammenhang: „Wordle“. Das Spiel, bei dem ein Wort aus fünf Buchstaben in fünf Versuchen gefunden werden muss, trat im vorigen Jahr seinen Siegeszug unter Rätselfans in Deutschland an; seit dem Sommer kann täglich auf unserer Internetseite die aktuelle Herausforderung kostenlos gespielt werden. Probieren Sie es einfach unter aachener-zeitung.de/raetsel/ aus.

Erst auf Platz 6 und 7 finden sich Putin und die Queen in den Top10-Suchabfragen der Aachener (bundesweit Platz 5 beziehungsweise 4). Danach folgen auf den Plätzen 8 bis 10 Affenpocken (6), das 9-Euro-Ticket (-) und die Nations League (8).

(cs)