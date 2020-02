Kostenpflichtiger Inhalt: Nachhaltig einkaufen : Aachens erster Unverpackt-Laden streckt Fühler nach Düren und Jülich aus

Die Verpackung bringt jeder selbst mit: In Melanie Buddes Geschäft „Unverpacktes Glück“ in der Aachener Elisengalerie wird dem Plastikmüll der Kampf angesagt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Weg mit dem Plastik und her mit dem wiederverwendbaren Einmachglas: In Deutschland eröffnen immer mehr Unverpackt-Läden. In Aachen machte Melanie Budde im vergangen Jahr den Anfang. Jetzt sind auch Düren und Jülich an der Reihe.