Aachens erste Fahrradwaschanlage : Die Lösung für alle Fahrradputzmuffel

Einsatz an der Vennbahntrasse: Julia und Dominik Groth präsentieren Aachens erste mobile Fahrradwaschanlage. Foto: Heike Lachmann

Aachen Für Autos sind sie ganz normal, für Fahrräder noch ziemlich ungewöhnlich: Waschanlagen. An der Vennbahntrasse gab es jetzt ein Testangebot.

Wie so oft war die Bequemlichkeit ausschlaggebend: „Ich hatte keine Lust, das Fahrrad meiner Frau zu putzen“, sagt Dominik Groth. Als er sich deswegen bei Google auf die Suche nach einer Fahrradwaschanlage machte, musste er feststellen, dass Aachen in dieser Hinsicht ein ziemlich weißer Fleck war. „Die nächste war in Köln.“ Der 31-Jährige und seine gleichaltrige Frau Julia erkannten eine Lücke, die gefüllt werden sollte.

An diesem Sonntag stehen sie also in Kornelimünster an der Vennbahntrasse und wollen Vorbeiradelnden Aachens erste mobile Fahrradwaschanlage vorstellen. Pionierarbeit und Werbung in eigener Sache. „Das Thema Fahrrad ist so aktuell wie nie“, sagen sie. Überall entstehen Radvorrangrouten und neue komfortable Abstellmöglichkeiten. „Da ist es doch komisch, dass es keine Waschanlage gibt.“

Um die Aachener Radinfrastruktur zu vervollständigen, sind die beiden – sie Erzieherin, er Techniker – vor wenigen Wochen unter die Firmengründer gegangen und haben die Veloquence GmbH ins Leben gerufen. „Die Idee ist überzeugend“, dachten sie nach Besichtigung der Kölner Waschanlage. „Keiner hat Lust, Fahrräder zu putzen“, sagt Dominik Groth. Da ist es doch besser, die Arbeit einer Maschine zu überlassen.

Dreckiges Rad reinschieben, Tür schließen, Knopf drücken, sauberes Rad wieder rausholen: Maximal sieben Minuten braucht die Anlage, bis alles wieder glänzt. Der Wasserdruck sei passend abgestimmt, die Putzmittel nicht zu aggressiv, sagt Groth. Klar sollte man anschließend mal die Kette prüfen, aber ein Nachfetten sei meist nicht nötig.

Die ersten Erfahrungen seien jedenfalls vielversprechend. Seit Ende Juni steht bereits eine festinstallierte Fahrradwaschanlage an der Aral-Tankstelle an der Trierer Straße, gleich neben dem Vennbahnradweg. Der Platz ist eigentlich ideal, dachte sich das Ehepaar Groth, und auch der Tankstellenbetreiber fand die Idee bestechend.

Doch noch scheint dem Gerät die ganz große Aufmerksamkeit nicht vergönnt zu sein. „Im Schnitt wurde die Anlage in den ersten Wochen drei bis vier Mal am Tag genutzt“, sagt Groth. Das sei noch ausbaufähig, meint er. „Viele fahren einfach vorbei, wir müssen das Angebot bekannter machen.“

Genau deswegen hat es jetzt auch den Einsatz an der Bahnhofsvision in Kornelimünster gegeben. Dort sind zumindest bei schönem Wetter gerade auch am Wochenende viele Radler unterwegs. Diesmal hält der strömende Regen das Zielpublikum fern. Das Ehepaar Groth steht etwas verloren an der Vennbahntrasse. Trotzdem: Die wenigen, die vorbeikommen, zeigen sich sehr interessiert. Und die Presse ist da. Das ist ja auch schon was.