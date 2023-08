Zeitzeugin Gilberte Renoldi : Aachens erste Tierärztin nach dem Krieg feiert ihren 100. Geburtstag

Feiert am 5. August ihren 100. Geburtstag: Gilberte Renoldi. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Gilberte Renoldi wird am 5. August 100 Jahre alt. Sie war nach dem Zweiten Weltkrieg die erste Tierärztin in Aachen. Ein Rückblick auf Turbulenzen, tiefe Trauer und enorme Kraft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Rother

Der 100. Geburtstag: Gilberte Renoldi, geborene Rüssmann, erste Tierärztin nach dem Zweiten Weltkrieg in Aachen, hätte nie damit gerechnet. Am Samstag, 5. August, wird sie Gratulantinnen und Gratulanten in ihrem gemütlichen Haus empfangen, in dem mit ihr Cairn-Terrier-Hündin Leonie (14) und viele Erinnerungen an diese Zeiten leben, in denen die männlichen Kollegen noch misstrauisch bis spöttisch auf die sportliche junge Ärztin schauen, die diesen Beruf mit Herz und Fachwissen ausübt.

„Es war nicht leicht im Studium, die Professoren mochten keine Frauen in der Veterinärmedizin“, denkt sie zurück an die Justus-Liebig-Universität in Gießen. Es gibt Ausnahmen: Heute noch ist sie dem damaligen Dekan dankbar, der ihr das „Ja“ zur Einschreibung gibt. 2001 reist sie nochmals nach Gießen – um die Urkunde zur „Goldenen Promotion“ entgegenzunehmen, ein großer Moment.

Der 100. Geburtstag ist Anlass zum Rückblick auf Turbulenzen, tiefe Trauer und enorme Kraft. Aber auch auf traumhafte Reisen, etwa nach Russland, das sie sehr liebt. Aufgeben? Das war für die Tiermedizinerin nie eine Option.

Am 5. August 1923 erblickt sie in Dom-Nähe am Holzgraben in Aachen das Licht der Welt. Vater Wilhelm Rüssmann, ein Oberingenieur aus Westfalen, die Mutter Adrienne, Belgierin aus Brüssel, Tochter einer Journalistenfamilie, staunen frühzeitig über ihr aktives Kind. Mit Hans-Jakob haben sie noch einen zehnjährigen Sohn. „Er hat sich sehr um mich gekümmert, aber der Altersunterschied war groß“, erzählt Gilberte Renoldi.

Der Krieg hat ihn der Familie genommen. „Er war in Stalingrad, ist sogar aus diesem Gebiet herausgekommen“, sagt die Ärztin traurig, die nun endlich nach intensiven Nachforschungen herausgefunden hat, dass der lange vermisste Bruder auf dem Gebiet der heutigen Ukraine gestorben und begraben ist. Eine Erinnerung, an der sie schwer trägt.

Als der Zweite Weltkrieg vorbei ist, sie eine abenteuerliche Rückkehr von Gießen über Münzenberg am Nordrand der Wetterau und den Vogelsberg – per Fahrrad – schafft, ist es ein großes Glück, die Eltern gesund im zerstörten Aachen wiederzufinden – im Elternhaus an der Bismarckstraße, wo später ihre Praxis sein soll.

Hier wächst sie als Kind auf und geht zur Schule – zunächst in die Viktoriaschule. Nach einem Bombentreffer müssen alle zu St. Leonhard umziehen und schließlich das Abitur in St. Ursula ablegen. Ein Kind in dieser Zeit zu sein – Gilberte Renoldi weiß, wie das ist, und fühlt es bis heute, etwa die bohrende Frage, was wohl aus dem Schulkameraden Hans Salomon geworden ist und aus einer anderen Mitschülerin, die plötzlich nicht mehr kommt.

„Nun ahne ich es“, sagt sie. Wenn sie heute etwas über die Gewaltmaßnahmen der Nazis gegen jüdische Bürger, speziell in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 liest, sagt sie still: „Ich habe das erlebt, ich konnte es nicht fassen, der gesamte Holzgraben lag voller Scherben und Trümmer.“ Dort, wo die Eltern nur kurz zuvor bei einem Möbelhändler ein „Mädchenzimmer“ für die Fünfzehnjährige gekauft haben, herrscht das Chaos.

Nach dem Krieg ist der Vater als Ingenieur beim Wiederaufbau der Wasserversorgung in Aachen gefragt. Die frischgebackene Tierärztin kann zunächst in Räumen eines alten Kollegen an der Mariahilfstraße praktizieren. Mit dem Fahrrad fährt Gilberte Renoldi zu entlegenen Adressen und muss sich etwas einfallen lassen – es gibt weder Impfmittel noch Antibiotika, Staupe und Katzenseuche greifen um sich.

Den Jagdhund eines Getränkehändlers an der Bismarckstraße kann sie kurieren – mit Bier. „Wir haben es dem Tier ins Maul geträufelt, und langsam hat es sich erholt. Die Krämpfe im zentralen Nervensystem wurden gemindert, die Elemente im Bier haben ihn gestärkt“, sagt die versierte Ärztin heute noch prompt. Ob die Bernhardiner von Degraa-Chef und Bierbrauer Willi Vonderbank, die Kater des einstigen Dompropstes Hans Müllejans oder die launischen Chow-Chows von Antiquitätenhändler Peter Dümmer – sie alle werden von ihr betreut.

Schließlich wird aus Fräulein Dr. Rüssmann „Frau Dr. Renoldi-Rüssmann“, denn sie heiratet den Steuerberater Rainer Renoldi. Mit Dorette kommt ihre Tochter zur Welt, die sie bei zahlreichen Patientenbesuchen begleitet. Ballett-Training, Jogging, tägliche Übungen hat sie ihr Leben lang gepflegt, hat selbst vom großen Neufundländer bis zu robusten Cairn-Terriern und einer Schar quirliger Yorkshire-Terrier zahlreiche Hunde in ihrem Leben gehabt.