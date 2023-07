Selbstständigkeit : Was eine Meeresbiologin ins Gemüsebeet treibt

Seit Juni verteilt Nina Langwald einmal pro Woche die bunten Gemüsekisten an ihre Kundinnen und Kunden. Foto: MHA/Ines Kubat

Aachen Nachhaltig, umweltschonend und alles in Handarbeit: Die Aachenerin Nina Langwald hat sich auf dem Gutshof der Familie Talbot mit einer Gemüsegärtnerei selbständig gemacht. Einmal pro Wochen geht die Ernte an Kunden raus. Wie klappt das in Eigenregie?

In „Krautopia“ ist gerade Hochsaison. Die gigantischen Zucchini-Pflanzen kämpfen miteinander um das Sonnenlicht. Die Bohnen ranken immer weiter in Richtung Himmel. Und im Gewächshaus verstecken sich die langen Gurken in einem Dickicht aus Blättern. Mittendrin wuselt Nina Langwald herum: In einem einfachen blauen T-Shirt, lockeren Shorts und Arbeitsschuhen läuft sie durch das Gewächshaus und sucht noch ein paar rote Tomätchen, die reif genug sind, um geerntet zu werden. „Die hier schmecken richtig süß“, sagt sie und legt eine Handvoll rot-orange-gestreifte Früchte in ihren Korb. „Natürlich bin ich stolz auf mein Gemüse. Zwar machen die Pflanzen das meiste allein – aber ich scheine ihnen ja auch die richtige Umgebung zum Wachsen zu bieten“, sagt Langwald fröhlich und bringt die Tomaten zur Waage.

Hier in „Krautopia“ hat sich Nina Langwald ihr persönliches Arbeitsglück geschaffen. „Krautopia“, das ist ein riesiges Grundstück an dem alten Gutshof der Familie Talbot beim „Köpfchen“ nahe der belgischen Grenze. Früher haben hier die hauseigenen Gärtner die umliegenden Höfe und Haushalte mit Gemüse versorgt. Jetzt wirtschaftet hier Nina Langwald. Sie hat das Grundstück gepachtet – zunächst für zehn Jahre.

„Jetzt muss ich aber langsam weitermachen“, sagt Nina Langwald, schnappt sich ihr Messer und geht mit einer leeren Schale wieder in Richtung Beete. Sie ist ein wenig in Eile an diesem Tag. Denn es ist Freitag. Und Freitag ist Erntetag in „Krautopia“. Der riesige Gemüsegarten ist Langwalds Einnahmequelle: Die üppige Ernte verkauft sie als Abo-Kisten an Dauerkunden. Jede Woche bekommen sie von ihr eine bunte Mischung aus saisonalem Gemüse und etwas Obst.

Wild zugewuchert, verwunschen und ganz viel Potenzial: So beschreibt die 39-Jährige das Gelände, das sie im November vorgefunden hat. Foto: MHA/Ines Kubat

Der Weg zu „Krautopia“

Langwald (39) ist studierte Meeresbiologin, hatte aber genug von der akademischen Welt: „Ich habe dann ein paar Jahre in einem Bioladen gearbeitet, wollte aber irgendwann nicht mehr das verkaufen, was andere herstellen. Sondern meine eigenen Sachen.“

Freitag ist Erntetag in „Krautopia“. Dann schlendert Nina Langwald durch die Beetreihen und durchs Gewächshaus auf der Suche nach erntereifem Obst und Gemüse. Foto: MHA/Ines Kubat

Doch ein passendes Gelände in oder bei Aachen zu finden, gestaltete sich schwieriger als gedacht: „Ich habe mehrfach mit der Stadt gesprochen, in anderen Kommunen gesucht, hatte Termine mit Kirchen und Landwirten.“ Monatelang hagelte es Absagen. Schließlich vermittelte eine gemeinsame Bekannte Kontakt zur Familie Talbot.

Gleich der erste Besuch im damals noch verwilderten Garten war ein voller Erfolg: „Das Gelände ist ja fantastisch“, dachte Langwald damals und machte sich schon bald an die Arbeit: Das Gewächshaus von 1920 war in die Jahre gekommen. Büsche und Sträucher wucherten meterhoch. Und an einigen Stellen lagen Schuttberge, die es erst noch zu beseitigen galt. Genauso wie die riesigen Nadelbäume, die dem Ort das Licht nahmen. „Wenn Freunde und Bekannte zu Besuch kamen, konnten sie sich nicht wirklich vorstellen, was ich hier machen wollte.“ Sie selbst aber habe immer schon diese Version gehabt, die sie jetzt hier verwirklicht: ein riesiger Gemüsegarten, der frei von künstlichem Dünger, Pestiziden und Co. auskommt. Hier soll alles natürlich, nachhaltig und umweltschonend sein.

So ist im November 2022 „Krautopia“ entstanden. Da hatte Langwald schon zwei Jahre Vorbereitung hinter sich, hatte Kurse im Gärtnern besucht, sich betriebswirtschaftliches Wissen angeeignet und über ein Coaching Gleichgesinnte gefunden, mit denen sie sich noch heute austauscht. Just an diesem Freitagmorgen zieht sie eine kuriose weiße Möhre aus der Erde, macht ein Foto davon und schickt es in die Whatsapp-Gruppe der Gemüsegärtner: „Vielleicht weiß jemand, warum diese Möhre so aussieht“, sagt Langwald, greift zu einer anderen leicht krummen Karotte und beißt genüsslich hinein. Qualitätskontrolle muss auch sein.

Die gelernte Meeresbiologin setzt auf eine vollkommen natürliche und nachhaltige Bewirtschaftung der Böden: frei von Pestiziden, Insektiziden und Dünger. Foto: MHA/Ines Kubat

Die erste Saison

Im ersten Jahr bewirtschaftet sie jetzt etwa 600 der insgesamt 2000 Quadratmeter. Für die restliche Fläche hat die Aachenerin schon konkrete Pläne. „Mehr war in dieser Saison aber noch nicht möglich.“ Schließlich macht sie bis auf wenige Ausnahmen hier alles allein. Sie kümmert sich um Gurken, Kohlrabi, Bohnen, Zucchini, Kürbisse, Tomaten, Artischocken, Möhren, Salate, Kohl, Rettich, Mairübchen, Trauben, Pflaumen und vieles mehr. „Ich probiere gern viele verschiedene Sorten aus”, sagt Langwald. Auch alte, vergessene Sorten seien dabei. „Viele davon sind besser angepasst an unser Klima, widerstandsfähiger und schmecken oft leckerer als die hochgezüchteten Varianten“. Dicke Bohnen zum Beispiel.

„Natürlich geht auch mal etwas schief, und manche Pflanzen wachsen nicht so gut, wie ich es gerne hätte.“ Aber das sei eher die Ausnahme bislang. Dafür bringt Landwald auch einige Opfer. Sie ist in der Regel sieben Tage pro Woche in „Krautopia“. „Die Jungpflanzen brauchen diese tägliche Pflege.“

Sieben Tage pro Woche ist Nina Langwald in ihrem großen Garten. Die viele Arbeit erledigt sie zum überwiegenden Teil allein. Foto: MHA/Ines Kubat

An vielen Tagen seien es mehr als zehn Stunden Arbeit. Ein entspannter Tag ist für Langwald, wenn sie erst um 10 Uhr mit dem Lastenrad „hier hoch fährt”. „Dann habe ich auch schon meine Cardio-Einheit hinter mir“, sagt sie und lacht. Doch über zu wenig körperliche Betätigung kann sich die Gärtnerin eigentlich nicht beschweren. Ganz im Gegenteil. Vom Säen über Unkraut entfernen, Wässern und vieles mehr: Alles macht sie mit der Hand beziehungsweise mit kleinen Handgeräten. „Ich habe keine Trecker oder große Maschinen.“

Auch das unterscheidet sie von anderen Betrieben. Außerdem kauft sie Gärtnerin keine Kleinpflanzen ein, sondern zieht sie selbst aus Bio-Samen. Sie düngt ihre Erde nicht mit künstlichen Produkten, sondern auf natürliche Weise, zum Beispiel mit Pflanzenresten. Sie verwendet keine Plastikgefäße für die Anzucht, sondern presst eigene Behälter aus Erdresten. „Mit alledem mache ich zum Teil mehr, als es das Bio-Label fordern würde. Aber bio-zertifiziert bin ich nicht.“ Wegen der hohen Kosten, die sie bislang nicht tragen könnte.

Die Gemüsekisten

An diesem Freitag stehen schon mittags zahlreiche Kisten voll mit frisch geerntetem Gemüse auf dem Boden vor dem Gewächshaus: Kleine strahlend orange Möhrchen in der einen Kiste, daneben große Behälter mit langen Bohnen, dicken Kohlrabi und prächtigen Blumenkohle. In die Kisten für ihre Kunden packt Langwald dann nach und nach von allem etwas – fair verteilt, aber nicht exakt abgewogen. „Meine Kisten sollen möglichst bunt sein. Es soll den Käufern Spaß machen, sie zu erkunden und das Gemüse zu testen.“ Immer mal wieder habe sie auch besondere Sorten im Angebot, die viele Menschen vielleicht noch gar nicht kennen. In einem Newsletter gibt sie Kochtipps für spezielles Gemüse oder erklärt ihre Arbeitsweise: „Das stößt immer wieder auf ganz viel Resonanz und Interesse. Viele Kunden sind überrascht, was ich alles selbst mache.“

Und wie geht es weiter?

