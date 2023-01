Kurioses aus dem Standesamt : Aachener will seine Avatar-Liebe im Smartphone heiraten

Stempel drauf: Die Beurkundung im Standesamt Aachen wird immer zeitintensiver; auch weil die Dokumente von immer mehr Migrantinnen und Migranten aufwendiger geprüft werden müssen. Foto: MHA/Harald Krömer

Interaktiv Aachen Welche Baby-Namen sind in Aachen am beliebtesten? Die Stadt zählt 2022 mehr Neugeborene, mehr Hochzeiten, aber auch mehr Sterbefälle. Die neue Leiterin des Standesamtes gewährt einen faszinierenden – und teils sehr kuriosen – Blick hinter die Kulissen.

Mit langen giftgrünen Fingernägeln steht der hochgewachsene Mann plötzlich vor Kläre Grevenstein. Er zeigt ihr sein Smartphone, auf dem Display lächelt ein weiblicher Avatar. „Sie kümmert sich um mich. Ich liebe sie. Die möchte ich heiraten.“

Die neue Leiterin des Standesamtes direkt neben dem Rathaus in Aachen findet das etwas „speziell“. Gelinde formuliert. „Hat Ihre Freundin denn eine Geburtsurkunde....?“, fragt sie. Der Mann geht. Und Grevenstein verbucht einen weiteren Fall kurioser Natur in der rekordverdächtigen Jahresstatistik 2022.

Auf Bitte unserer Zeitung gewährt die 54-jährige Standesamt-Chefin tiefe Einblicke. Es geht um Geburten, um Babynamen, um liebestolle Brautpaare und auch um Sterbefälle. Das ganze Programm des Standesamtes. Avatare, also virtuelle Charaktere, sind bislang nicht darunter.

Traumjob mit allerbester Laune: Kläre Grevenstein leitet das Aachener Standesamt – auch auf dem Weg von dicken Geburtenbüchern zur komplett elektronischen Datenerfassung. Foto: MHA/Harald Krömer

Digitalisierung spielt aber für Grevenstein und ihre 15 Standesbeamtinnen und -beamten – die demnächst um 5,5 Stellen aufgestockt werden sollen – eine extrem wichtige Rolle. Und sie macht Arbeit. 435.000 Datensätze, nur aus dem Ehe- und Geburtenregister, schlummern in dicken, teils historischen Büchern in den Archiv-Schränken. Eine Mammutaufgabe.

Erst seit 2009 läuft die elektronische Datenerfassung an der Krämerstraße 2a. Doch die Archivdaten reichen 80 Jahre zurück. „Zumindest alle lebenden Personen müssen demnächst mit einer Personenkennziffer, die jeder Mensch in Deutschland erhalten soll, nacherfasst werden. Eine Wahnsinnsaufgabe, die wir stemmen werden“, sagt Grevenstein. Sie ist ein Unikat, eine echte Öcherin. Sie lacht viel, strahlt ansteckend. Und sie ist in ihrem Traumjob gelandet. „Ich habe mit 19 Jahren meinen Mann geheiratet, da stand ich noch mitten im Abitur“, erzählt sie. „Jetzt haben wir zwei Kinder. Und wir sind 35 Jahre später noch immer glücklich verheiratet!“ Das dürfte auch dem ein oder anderen Brautpaar, das vor ihr aufgeregt das Ja-Wort ablegt, Mut machen.

1393 Eheschließungen zählt das Aachener Standesamt für das Jahr 2022, fast 200 mehr als im Corona-Jahr 2021. „Wir liegen damit sogar über dem Niveau von 2019, also vor Corona. Wir könnten auch noch viel mehr verliebte Paare verheiraten, wenn wir genug Personal hätten“, sagt sie.

Jede Menge Dokumentation: In dicken Büchern sind sämtliche Standesamtdaten seit über 80 Jahren verzeichnet. Foto: MHA/Harald Krömer

In 79 Prozent der Eheschließungen war noch keiner der Partner vorher schon einmal verheiratet, waren also beide ledig. 77 Prozent entscheiden sich für einen gemeinsamen Nachnamen, nur in elf Prozent der Fälle ist es der Name der Ehefrau. Auffällig: 302 Paare, die nicht in Aachen wohnen, reisten eigens zur Hochzeit in die Kaiserstadt – der Hochzeitstourismus wächst seit Jahren. Rückläufig sind nur die Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Paare. Von 35 im Jahr 2019 auf nur noch 25 im vergangenen Jahr.

573 Trauungen gingen im Trauzimmer des Standesamtes über die Bühne, mit Abstand die meisten. Danach tauchen in der Statistik 404 Brautpaare im Weißen Saal des Rathauses (davon 149 auswärtige), 65 in der Burg Frankenberg und 53 im Festsaal des Couven-Museums auf. Die anderen Heiratswilligen verteilen sich auf die Bezirksämter Brand, Eilendorf, Kornelimünster sowie die Welsche Mühle in Haaren und Schloss Schönau in Richterich. Zwei Hochzeiten gab es hinter Gittern in der Justizvollzugsanstalt.

Manchmal ist der Job von Kläre Grevenstein besonders aufregend. Dann verdrückt sie auch mal ein Tränchen. Etwa als ein vor Jahren aus Syrien geflüchtetes Paar sich, in Aachen Eltern geworden, so unfassbar verliebt und glücklich das Ja-Wort gibt, dass man weinen könnte. „Es gab auch eine zuvor zwangsverheiratete junge Frau, die von ihrem Mann im Ausland weggelaufen ist und hier dann ihre Jugendliebe geheiratet hat. Das war sehr ergreifend, sehr emotional.“ Grevenstein erinnert sich an ein Paar aus Afrika, das in goldenen Lackschuhen zu mitreißender Musik direkt ins Trauzimmer hineingetanzt ist. „Das war so schön.“ Und sie erinnert sich an den Bräutigam, der nur in Bermuda-Shorts vor ihr stand. „Das fand ich weniger passend.“

Traumhochzeit: Das wünschen sich mehr mehr Paare in Aachen. Foto: dpa/Axel Heimken

Stärkster Traumonat 2022 war wieder der August mit diesmal 164 Eheschließungen, die Monate Mai bis Oktober sind generell besonders beliebt.

Apropos Liebe: Im zurückliegenden Jahr verzeichnet Grevensteins Team 3451 Geburten, die angemeldet wurden. „Zusätzlich wurden 77 Kinder nur vorläufig beurkundet und bei zirka 70 Kindern muss erst noch eine Anmeldung erfolgen“, erklärt die Standesbeamtin. Sie werden dann 2023 im Register zugerechnet. Mit diesen weiteren rund 150 Babys zählt man eigentlich deutlich mehr Geburten als in den Vorjahren. 2021 waren es 3551, 2020 noch 3480 und im Jahr 2019 genau 3515. Erstaunlich: Nur 52 Prozent der Geburten bringen Aachener Kinder auf die Welt. Das heißt: Der Wohnort der Eltern beziehungsweise der Mutter ist Aachen. Der Rest reist zu. Aachener Geburtskliniken sind offenbar extrem beliebt.

Dann die entscheidende Frage: Wie soll der Bub oder das Mädel denn heißen? In den Top Ten der beliebtesten Vornamen der Kaiserstadt Aachen landen 29 Mädchen mit dem Vornamen Mia, 28 mal Mila und 23 mal Ella vor Emma (21), Emilia (19), Lina sowie Marie (je 18), Anna (17), Clara (16) und Lea (15). Bei den Jungs erobern Paul (28), Noah (26) und Finn (23) das Podium. Darauf folgen Leon (19), Felix (18), David, Elias, Leo, Oskar (je 17), Jakob, Jonas und Samuel (je 16).

„Traurig ist allerdings, dass wir in den vergangenen Jahren – also in der Corona-Zeit – tatsächlich mehr Sterbefälle verzeichnen müssen“, bedauert Grevenstein. 3638 Menschen starben 2022 im Zuständigkeitsbereich des Aachener Standesamtes. Im Vorjahr waren es 3543, 2020 exakt 3347 und 3398 Menschen im Jahr 2019. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 starben hier also über 240 mehr im vergangenen Jahr. „Von den beurkundeten Sterbefällen in 2022 wohnten 67 Prozent im und 33 Prozent außerhalb unseres Standesamtsbezirkes“, rechnet Kläre Grevenstein vor.