Stadtverwaltung : Aachener Verkehrsplaner bekommen eigenen Fachbereich

Aachen Um mehr Tempo in die Verkehrsplanung zu bringen, will sich die Aachener Stadtverwaltung neu aufstellen. Dafür gibt es nicht nur Beifall.

Gut eine halbe Million Euro steht an zusätzlichen Personalkosten im Raum, um einen der größten Fachbereiche der städtischen Verwaltung aufzusplitten. Ob das nötig ist, ist eine Frage, mit der sich die Fraktionen gleich in der ersten Woche nach Ferienende befassen müssen.

Für die rot-grüne Ratsmehrheit ist die Antwort klar, denn die Aufteilung ist schon im Koalitionsvertrag vereinbart worden: Um die Mobilitätswende voranzutreiben, soll losgelöst vom Fachbereich Stadtplanung und -entwicklung ein eigener neuer Fachbereich Mobilität und Verkehr geschaffen werden. Die vielen Projekte in diesem Bereich könnten so deutlich beschleunigt und straffer durchgezogen werden, sind Politik und Verwaltungsspitze überzeugt.

In der Vorlage für den Personal- und Verwaltungsausschuss, der am 10. August zusammenkommt, wird ausgeführt, dass sich „die Projektdichte“ gerade auch auf dem Feld der Mobilität, aber auch im Bereich Klimaschutz in den letzten Jahren deutlich erhöht habe. Immer neue Aufgabenfelder sind dazu gekommen – man denke nur an die Umsetzung des Radentscheids oder den Aufbau der Radvorrangrouten, die neben etlichen weiteren Straßenumgestaltungsplänen für viele allzu schleppend vorankommen.