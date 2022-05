Neue Ladestation : Aachener Unternehmen Grünenthal baut die Elektromobilität weiter aus

Info

Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich.

Im Jahr 2021 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro.