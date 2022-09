Teilnehmer aus 18 Nationen : Aachener startet bei der Weltmeisterschaft der Biersommeliers

Sehen, riechen, schmecken: Christian Küppers beim öffentliches Training im „Café und Bar Zuhause“ eine Woche vor der Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier. Foto: Heike Lachmann

Aachen Christian Küppers (45) ist Biersommelier und deutscher Vizemeister. Am Samstag tritt er für das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft in München an. Über seine große Leidenschaft und die Vorbereitungen.