Kommunalpolitik : Aachener Stadtrat befasst sich mit dem Streitfall Beverau

Im Stadtrat wird am Mittwoch, 26. August, auch über die Planungen für das Gebiet rund um Gut Branderhof diskutiert. Foto: Harald Krömer

Aachen Die Kommunalpolitik hat in der kommenden Woche drei Sitzungen auf der Agenda. Unter anderem tagt der Rat der Stadt am Mittwoch.

Zunächst startet die politische Woche in Aachen am Dienstag, 25. August, um 17 Uhr mit der Sitzung des Wohn- und Liegenschaftsausschusses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neuaufstellung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln, die Festlegung des Stadtumbaugebiets Beverau und der Ratsantrag „Biodiversität auf Aachener Äckern & Wiesen erhöhen“. Die Sitzung findet in den Kurpark-Terrassen im Burtscheider Saal, Dammstraße 40, statt.