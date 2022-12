Müll an Feiertagen : Aachener Stadtbetrieb gibt Abfalltipps für die Weihnachtszeit

Über die Feiertage fällt erfahrungsgemäß mehr Müll an. Der Aachener Stadtbetrieb gibt Tipps zur richtigen Entsorgung der Abfälle. Foto: Heike Lachmann

Aachen Abfälle richtig sortieren und das Mehr an Müll richtig entsorgen: Stadtbetrieb warnt vor überfüllten Altglas-Containern und wirbt für Geduld am Recyclinghof.

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch jede Menge Vorbereitungen, Essen und Getränke sowie Geschenke. Naturgemäß fällt in diesen Wochen eine Menge Abfall an. Der Aachener Stadtbetrieb ruft deshalb zu umsichtigem Verhalten und Mithilfe auf, um die Belastung für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Folgende Dinge sollten dabei beachtet werden:

Abfalltrennung und Überhangmüll

Auch im Feiertagsstress sollte unbedingt auf die richtige Sortierung der Abfälle geachtet werden. Einfaches, bedrucktes Geschenkpapier wird im Altpapier entsorgt. Es darf allerdings keine Glitzerbeschichtung haben, die aus Metall besteht. Dann gehört es in den Restabfall. Das gilt auch für Papiere mit einer hauchdünnen Kunststoffschicht.

Wenn mehr Abfall als üblich anfällt und die eigenen Abfallbehälter nicht mehr ausreichen, gibt es die Möglichkeit, amtliche Müllsäcke zu nutzen und am Abfuhrtag zur Abholung dazuzustellen. Amtliche Restabfallsäcke gibt es für eine Gebühr von sieben Euro an vielen Verkaufsstellen im Stadtgebiet. Die nächste Verkaufsstelle finden Sie im Abfall-Navi der Stadt Aachen im Bereich Entsorgungs- und Ausgabestellen unter https://serviceportal.aachen.de/abfallnavi.

Altglas

Neben dem üblichen Abfall fällt um die Feiertage auch viel Altglas in den Haushalten an. Daher kann es an den Glascontainern im Stadtgebiet teilweise zu überfüllten Containern kommen. Die Entsorgerfirma muss mehr als 210 Standorte mit etwa 650 Behältern leeren. Hier lautet der Appell des Stadtbetriebs: „Bitte stellen Sie Ihr Altglas nicht einfach neben die Container, da es so leicht zu herumliegenden Scherben führen kann. Entsorgen Sie Ihr Altglas überlegt: Bringen Sie bereits bestehende Bestände vor den Feiertagen zu den Containern. Leere Flaschen und Gläser, die sich über die Feiertage ansammeln, entsorgen Sie am besten nicht unbedingt am Neujahrstag, wenn die Container schon voll sind, sondern erst ein paar Tage später, wenn die Glascontainer wieder geleert wurden.“

Recyclinghöfe

Natürlich kann Sperrgut in kleinen Mengen auch kostenlos an den Recyclinghöfen in Eilendorf und Brand abgegeben werden. Erfahrungsgemäß kommt es hier rund um die Feiertage zu einem erhöhten Besucheraufkommen (etwa 700 Leute pro Tag). Deshalb wirbt der Stadtbetrieb für Verständnis, Geduld und Rücksicht, falls es zu etwas längeren Wartezeiten kommt.

Die Recyclinghöfe sind am 24. und 31. Dezember geschlossen, ansonsten zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar:

Recyclinghof Eilendorf, Kellershaustraße 10:

Montag bis Freitag: 8.30 bis 16 Uhr

Samstag: 8.30 bis 14.30 Uhr

Recyclinghof Brand, Camp Pirotte 50:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8 bis 16 Uhr

Mittwoch: 8 bis 19 Uhr

Samstag: 8.30 bis 14 Uhr

Unter https://serviceportal.aachen.de/abfallnavi finden Sie alle Ausgabestellen für amtliche Müllsäcke, die genauen Abfuhrtermine für die Abfallsammlung an Ihrer Adresse sowie Hinweise zur Sperrgutabfuhr. Außerdem bietet das Abfall-ABC eine genaue Hilfestellung, wo welcher Abfall entsorgt wird.

(red)