Ermittlungsgruppe „Bike“ : Aachener Sonderermittler schnappen 42 Fahrraddiebe

Aachen Die Aachener Ermittlungsgruppe „Bike“ hat die Szene der Fahrraddiebe aufgemischt. Mit Erfolg. Eine Zwischenbilanz mit ersten Erkenntnissen zu den Täterstrukturen.

Seit Mai geht die vierköpfige Ermittlungsgruppe „Bike“ rund um Kriminalhauptkommissar Peter Franken gegen Fahrraddiebstahl in Aachen vor. Frankens Zwischenbilanz ist erschreckend und erfreulich zugleich: 42 Fahrraddiebe wurden ertappt, elf davon sitzen in Haft und gegen zwei mutmaßliche Hehler wird ermittelt.

Die Erkenntnisse über die Täter in Bezug auf die Innenstadt dagegen sind zahlreich und eindeutig: „In der Regel handelt es sich um Beschaffungskriminalität“, sagt Franken. Es gebe Täter, die täglich in Aachen auf Beutezug gehen. „Die Drogenabhängigen wissen, dass sie von ihrem Hehler für jedes Fahrrad zwar kleines Geld, das aber zuverlässig bekommen. Deswegen machen sie immer weiter.“

Viele Fahrräder sind heute mehrere Tausend Euro wert. Sie zu stehlen, lohnt sich. Zu welchen Schäden das in unserer Region führt, zeigt ein Blick in die Statistik. Ein Ermittler berichtet von den Täterstrukturen.

Ein Ermittler erzählt : Die drei Gruppen der Fahrraddiebe Viele Fahrräder sind heute mehrere Tausend Euro wert. Sie zu stehlen, lohnt sich. Zu welchen Schäden das in unserer Region führt, zeigt ein Blick in die Statistik. Ein Ermittler berichtet von den Täterstrukturen.

Fahrraddiebe haben 2021 in der Städteregion Aachen eine Millionenbeute gemacht. Polizeipräsident Dirk Weinspach stellt erstaunliche Entwicklungen in der Kriminalitätsstatistik vor. Es gibt Positives und traurige Rekorde.

Kriminalität in Aachen und Städteregion : Fahrraddiebe machen mehr Beute als alle Einbrecher Fahrraddiebe haben 2021 in der Städteregion Aachen eine Millionenbeute gemacht. Polizeipräsident Dirk Weinspach stellt erstaunliche Entwicklungen in der Kriminalitätsstatistik vor. Es gibt Positives und traurige Rekorde.

Das ist in der Innenstadt leichter als in den Außenbezirken. Und dorthin weichen die Täter inzwischen offenbar vermehrt aus. Franken: „Die Zahl der Diebstähle aus Garagen und Gärten steigt.“ Deswegen der nächste Tipp an die Fahrradbesitzer: „Vertrauen Sie nicht auf die Sicherheit der eigenen Garage, Tiefgarage, des Gartens oder Kellers.“ Auch zu Hause müsse das Fahrrad angeschlossen werden, „und damit ist nicht das Regenfallrohr oder die Wasserleitung gemeint“, sagt Franken. Die Täter seien skrupellos. Es habe schon große Wasserschäden nach Fahrraddiebstählen gegeben.

Ist ein GPS-Tracker am Fahrrad eine gute Sicherung? Warum ist die Rahmennummer wichtig? Was die Polizei in unserer Region rät und warum sie auf Menschen angewiesen ist, die bei Verdacht die 110 wählen.

„Und als Zeuge 110 wählen“ : Wie Sie ihr Fahrrad vor Dieben schützen können Ist ein GPS-Tracker am Fahrrad eine gute Sicherung? Warum ist die Rahmennummer wichtig? Was die Polizei in unserer Region rät und warum sie auf Menschen angewiesen ist, die bei Verdacht die 110 wählen.

Immens wichtig sind für die Polizei aufmerksame Menschen, die hinschauen und verdächtige Beobachtungen melden. So hat ein Täter sich kürzlich nachts in der Innenstadt unter einer Decke versteckt, um ein Schloss aufzuflexen. Ein Passant rief die Polizei, der Täter wurde in flagranti erwischt. In Eilendorf halfen am vorigen Wochenende die Bestohlenen selbst, noch mehr Taten aufzudecken. Ihnen waren zwei Fahrräder aus der Garage gestohlen worden. Sie machten sich auf die Suche nach ihrem Eigentum – und fanden eines der Räder in der Nähe des Bahnhofs im Ort wieder.