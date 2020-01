Tierschutz : Uhuweibchen bei Brand angeschossen

Aachen Ein durch Menschen verletztes Uhuweibchen ist vor wenigen Tagen in Brand gefunden worden. Wie die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen berichtet, wurde das Tier offenbar angeschossen. Die Tierschützer haben Anzeige erstattet und hoffen auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Die Uhu-Dame, die am 2. Januar in der Nähe des Aachener Stadtteils Brand von der Feuerwehr eingesammelt und zum Tierarzt gebracht wurde, hat zwar überlebt. „Ob das Tier, das am Flügel eine Schussverletzung hat, aber jemals wieder fliegen kann, ist noch fraglich“; sagt Stefan Brücher. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen mit Sitz in Bad Münstereifel. In einem Gebiet, das von Aachen bis Trier und von Belgien bis zum Rhein geht, kümmern er und seine Kollegen sich um die Wiederansiedlung und Überwachung von Uhus. Etwa 150 Brutpaare leben in diesem Gebiet, schätzt der Experte.