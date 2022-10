Polizei sucht Zeugen : Aachener mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Aachen Ein junger Mann wird vor einer Bankfiliale in Aachen von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Vorher musste er den Täter aber noch zu einem Parkplatz fahren.

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr wird ein junger Mann vor einer Bankfiliale in der Königsberger Straße in Aachen von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht. Der 24-Jährige sollte den mutmaßlichen Täter nach Angaben der Polizei zu einem Wanderparkplatz in der Monschauer Straße fahren. Dort nahm der Unbekannte dem Aachener eine nicht geringe Menge Geld ab und flüchtete unerkannt. Der junge Mann bliebt unverletzt, stehe aber unter Schock.