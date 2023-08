Aachener Karneval : Warum der Prinz jetzt schon im Sommer singt

Aachen Das hat es früher nicht gegeben: Schon drei Monate vor dem Sessionsstart singt der designierte Aachener Karnevalsprinz Thomas Muckel auf zig Sommerfesten. Warum?

Nachdem sein „ewiger“ Vorgänger Guido Bettenhausen – damals längst inthronisiert, aber lockdown-bedingt ohne klassische Karnevalsauftritte – drei Sommersessionen als Spielwiese mit seinen Liedern entdeckte, laufen die Einladungen 2023 reihenweise ein. Aachens künftiger Narrenherrscher Thomas IV. Muckel ist deshalb mit seinem Hofstaat schon drei Monate vor dem Sessionsstart am 11.11. und lange vor seiner Proklamation am 6. Januar 2024 ein extrem gefragter Mann.

Also investiert die jecke Truppe schon vor den rund 250 Sessionsauftritten jede Menge Zeit. Und das mit Bravour: Zehn Stunden, von 14 bis 24 Uhr, sind Muckel und seine Jungs beispielsweise am Samstag unterwegs. „Für uns ist das eine riesige Freude, auch wenn wir kein einziges unserer eigentlichen Prinzenlieder präsentieren; das kommt erst in der Session“, sagt der Prinz in spe. Oche Alaaf bleibt tabu.