Bürgerbegehren gegen Radentscheid? : Aachener Initiative macht gegen „Anti-Auto-Politik“ mobil

Eine neue Initiative behauptet, dass Handwerker die Saarstraße meiden: Sämtliche Autoparkplätze seien zugunsten einer provisorischen „Protected Bike Lane“ gestrichen worden. Foto: Harald Krömer

Aachen Eine neue Bürgerinitiative macht gegen „autofeindliche Verkehrspolitik“ der Stadt Aachen mobil. Man visiert ein Bürgerbegehren an, wie vor vier Jahren der Radentscheid – nur mit ganz anderer Zielsetzung.

Reallabor Templergraben? Abschaffen! Durchfahrtsverbot am Annuntiatenbach? Aufheben! Parkhausgebühren? Senken! Parkzeitlimit am Straßenrand? Verlängern! Grabenring für den Autoverkehr mehrfach durchtrennen? Ablehnen! Mit solch scharfen Forderungen tritt die neue Bürgerinitiative „Mobile Vernunft“ in Aachen an. Ziel ist ein Bürgerbegehren und teilweise die Aufhebung bestehender politischer Beschlüsse.

Anhand dieser Beschlüsse agiert die Aachener Stadtverwaltung, wenn sie etwa Radwege rot einfärbt (wie am Amsterdamer Ring) oder Protected Bike Lanes (wie entlang der Saarstraße) anstelle früherer Autoparkstreifen realisiert. Auch wenn durch diese Beschlüsse Parkplätze für Autos wegfallen – was die Initiative massiv kritisiert.

Die Maßnahmen gehören zum Paket der politischen Mehrheitsentschlüsse, ausgelöst durch den Radentscheid. 37.436 Unterschriften zur Verbesserung der Radinfrastruktur hatten die Initiatoren im Oktober 2019 im Rathaus überreicht. Die Kommunalpolitik segnete sämtliche Ziele – inklusive vieler Details, Zeit- und Maßvorgaben – im Anschluss mit einer überwältigenden Mehrheit von CDU, SPD, Grünen, Linken und anderen ab. Nur die FDP votierte damals dagegen.

Inzwischen sind die Konflikte gewachsen, teils hochemotional, einige Fronten verhärtet. Vielen Radfahrern geht die Umsetzung noch immer nicht schnell genug; viele Autofahrer nerven Umwege, wachsende Parkplatznot und immer mehr Baustellen.

„Mobile Vernunft“: Hans Dieter Schaffrath, Rolfbernd Röttsches und Franz-Josef Kogel haben eine neue Bürgerinitiative gegründet. Foto: Robert Esser

Die Gründer der neuen Bürgerinitiative – Hans Dieter Schaffrath, Franz-Josef Kogel und Rolfbernd Röttsches – beziehen jetzt öffentlich Position. Schaffrath war in Aachen über Jahrzehnte erst für die FDP, dann für die Aachener Bürgerliste und die Freien Wähler (FWG) politisch aktiv. Jahre nach seinem kommunalpolitischen Engagement meldet er sich nun mit einer, wie er betont, „überparteilichen Initiative“ zurück.

„Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer ohne ideologische Bevormundung und einseitige Regulierung muss das Ziel für eine vernünftige Verkehrspolitik zum Wohle aller Menschen in unserer Stadt und unserer Region sein“, formuliert die Initiative in ihrem ersten Strategiepapier.

Auch das wird kritisiert: Radwege bevorzugt. So sieht der Brander Markt jetzt rot eingefärbt aus. Foto: MHA/Harald Krömer

Schaffrath, Kogel und Röttsches haben die Facebook-Gruppe „Mobile Vernunft“ – bislang 46 Mitglieder – eingerichtet; sammeln Unterstützer über die E-Mail-Adresse MobileVernunft@mobil-in-ac.de. Sie kritisieren, dass Radfahrinfrastruktur angeblich mehr nach Zahlen und Zielvorgaben der Radentscheid-Vorgaben als nach Sinn und Verstand in Sachen Verkehrssicherheit realisiert wird.

Zum Beispiel, wenn in Haarener oder Eilendorfer Bezirken Radfahrbügel installiert würden und deswegen Autoparkplätze zum Opfer fallen – obwohl die Bügel dort kein Mensch brauche. „Aber die Politik hat ja exakt gemäß Radentscheid beschlossen, 5000 Bügel zu montieren – darum ja auch der Irrsinn mit dem zwei Millionen Euro teuren Fahrradparkhaus neben dem Parkhaus Rothe Erde. Bloß Sinn macht das nicht; Hauptsache, Zahlen der Radentscheid-Vorgaben abarbeiten, weil es dem ideologischen Interesse gegen das Auto entspricht“, kritisiert Schaffrath.

„Wie soll das denn gehen, wenn Tausende Autofahrer jeden Tag unnötig im Stau stehen und durch die Aachener Verkehrspolitik zu kilometerlangen Umwegen gezwungen werden? Das ist doch irrsinnig“, sagt Röttsches. Und Kogel, CDU-Mitglied des Städteregionstages und Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Haaren, erinnert an Handwerker, Paketdienste, Pflegedienste und andere: „In der Saarstraße nehmen etliche Handwerker schon gar keine Aufträge mehr an, weil sie dort wegen der ,Protected Bike Lane‘ nicht parken können. Wie sollen sie Material und Werkzeug in die Wohnungen schaffen, ohne da irgendwo parken zu können?“, fragt er.

Die Initiative behauptet, dass die Umwelt durch Umwege von Autofahrern mehr belastet wird. Diese Mehrbelastung werde auf der anderen Seite nicht durch Autoverzicht und mehr Radfahrende ausgeglichen. Die Mobilitätswende, so wie sie gerade „autofeindlich“ in Aachen umgesetzt und propagiert werde, führe insgesamt zu höheren Schadstoffemissionen, sagen die Kritiker, obwohl es inzwischen Messungen der Stadt gibt, wonach sich in der Aachener Innenstadt die Luftqualität in den vergangenen Jahren verbessert hat.