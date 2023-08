Serie „Sommertypen“ : Mit Opas Geige erfüllt Martin Guha (fast) jeden Hochzeitswunsch

Hochzeitsgeiger Martin Guha aus Aachen spielt bei einer Trauung am Kupferhof Rosental in Stolberg. Foto: by.ysonne Fotografie/Yvonne Lehmann

Serie Aachen Der Aachener Musiker spielt auf rund 120 Veranstaltungen im Jahr, die Hälfte davon sind Hochzeiten. Welche Bedeutung der Sommer für ihn hat und wieso er in seiner Jugend das Geigenspielen zunächst verschwiegen hat.

Viele träumen bereits seit ihrer Kindheit davon und haben spätestens nach der Frage aller Fragen eine ganz genaue Vorstellung vom bevorstehenden „Schönsten Tag des Lebens“. Die Hoffnung ist groß, dass er einzigartig und vor allem einmalig ist. Von der Location über das Essen bis zum Programm soll alles stimmen.

Einer, der den schönsten Tag schon Hunderte Male miterlebt hat, ist Martin Guha. In seinen Händen liegt buchstäblich die große Verantwortung, dass musikalisch alles glattläuft, denn: Der 37-Jährige ist Hochzeitsgeiger – und der Sommer ist für ihn Hauptsaison. „Alle planen ihren Tag natürlich bei schönstem Wetter“, erzählt er und fügt lachend hinzu: „Wir sind aber immer noch in Aachen.“ Das mache es nicht immer leicht, da Regen nicht nur bei den Hochzeitsgästen auf die Stimmung schlägt. Guhas hochwertiges Streichinstrument darf schließlich nicht nass werden. Feuchtigkeit ist nicht gut fürs Holz.

„Ich spiele die restaurierte Geige meines Großvaters“, erklärt er den ideellen Wert und die Geschichte: Sein Opa hat Geige gespielt. Nach dessen Tod fand seine Familie drei mehr oder weniger ramponierte Violinen im Nachlass. „Zur Einschulung wurde ich zum Musikunterricht angemeldet“, erinnert sich der gebürtige Aachener, der in Stolberg aufgewachsen und seit elf Jahren zurück in der Kaiserstadt ist. Zwang habe es dabei aber nie gegeben, betont er. „Komm, wir melden den Jung mal an und schauen, ob er Spaß dran hat“, habe seine Mutter damals gesagt.

Den Spaß an dem Instrument hat Martin Guha von da an nie mehr verloren. Auch, wenn die ersten Spielversuche wohl weder für den Schüler noch für den Lehrer angenehm waren. „Die ersten Töne sind immer grausam“, meint der Musiker achselzuckend. Doch wie heißt es so schön? Übung macht den Meister!

Während seiner Jugend war er zwar lieber als DJ in Jugendheimen und Clubs unterwegs, aber mit dem Geigenspielen habe er nie aufgehört. „Von 2004 bis zur Schließung im März 2020 habe ich jede Woche im Starfish aufgelegt. Dadurch haben sich Anfragen für andere Events, auch Hochzeiten, ergeben“, erklärt der 37-Jährige. „Zu der Zeit habe ich noch gedacht: Du darfst keinem erzählen, dass du auch Geige spielst. Das ist voll uncool.“

Heute ist Martin Guha häufiger mit dem Streichinstrument als mit dem DJ-Pult unterwegs: „Ich dachte anfangs, ich müsse klassische Songs spielen. Dabei sind moderne Popsongs bei Trauungen sehr gefragt.“ Zu den bis zu 60 Hochzeiten, die zwischen April und Oktober stattfinden, kommen 60 weitere Auftritte etwa bei Weihnachts- oder Firmenfeiern hinzu. „Im Sommer gibt es selten ein Wochenende, an dem ich mal freihabe.“ Möglicherweise ein Grund dafür, dass der 37-Jährige, der so viele Hochzeiten bereits begleitet hat, selbst noch keinen Ring am Finger hat? „Mein Fokus liegt voll auf der Musik.“

Dass Martin Guha genau das hauptberuflich machen kann, sei zwar toll, aber auch eine Herausforderung. Schließlich habe nicht zuletzt Corona gezeigt, wie schnell sich die Zeiten ändern können. „Ein gewisses Urvertrauen gehört dazu, wenn man selbstständig ist. Du weißt nie, was in drei, fünf oder zehn Jahren ist“, meint Guha. „Ich war sehr froh, als es im vergangenen Jahr wieder von 0 auf 100 ging. Alle hatten irgendwas vor. Die Auftragslage ist zu dieser Zeit explodiert.“ Er hatte Glück, dass sein damaliger Arbeitgeber – er hatte während der Pandemie für kleinere Unternehmen das Marketing gemacht – Verständnis hatte. „Er sagte zu mir: Mach dein Ding, die Musik ist dein Leben.“

Auftritte in der Heimat, in Frankfurt oder bei Trauungen auf Mallorca: Martin Guha und seine Violine kommen rum. Und dabei spielt er kaum klassische Songs. „Ich versuche immer eine Verbindung zu den Paaren aufzubauen“, erklärt er, „ich will dem gerecht werden. Schließlich wohne ich als Fremder einem besonderen, intimen Moment bei.“ Er erfüllt die musikalischen Wünsche, eignet sich nahezu alle Songs an, die das jeweilige Paar miteinander verbindet. Nur melodisch und auf der Geige umsetzbar müssen die Lieder sein.

Der Weiße Saal im Aachener Rathaus ist ein beliebter Ort zum Heiraten – und dementsprechend auch regelmäßiger Arbeitsplatz von Geiger Martin Guha. Foto: fotoverliebt by Julia Schiffers/Julia Schiffers

„Sehr gerne gewählt werden ,Perfect‘ von Ed Sheeran, ,A Thousand Years‘ von Christina Perri oder Leonard Cohens Klassiker ,Hallelujah‘“, so Guha. Doch auch Rocksongs etwa von Bon Jovi oder Karnevals- und Partyhits wie „Leyla“ (DJ Robin und Schürze) oder „Leev Marie“ (Paveier) spielt der Geiger zur abendlichen Hochzeitsparty. Den Paaren soll an ihrem schönsten Tag des Lebens schließlich kein Wunsch offenbleiben.