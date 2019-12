Radfahrerin hatte Vorfahrt missachtet : Gutachten zum tödlichen Unfall auf der Charlottenburger Allee liegt vor

Das Verfahren um den Unfall an der Charlottenburger Allee, bei dem eine Radfahrerin ums Leben kann, wurde eingestellt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Das Verfahren um den Unfall an der Hüls, bei dem im Juni dieses Jahres eine Radfahrerin ums Leben gekommen ist, wurde eingestellt. Den Fahrer des Lkw trifft nach Aussage der Ermittler nur eine sehr geringe Schuld an dem tragischen Vorfall.

Gegen Geldauflage wurde das Verfahren gegen den Lkw-Fahrer eingestellt, der an dem schrecklichen Unfall im Juni dieses Jahres an der Charlottenburger Allee beteiligt war. Damals war eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Lange Zeit war vollkommen unklar, wie es zu dem Unfall der beiden ungleichen Verkehrsteilnehmer kommen konnte. Dass es an der Verkehrssituation vor Ort lag, galt jedoch bald als unwahrscheinlich, weil der Kreisverkehr sehr gut eingesehen werden kann.