Festakt am 1. September : Aachener Friedenspreis beendet die Coronapause

Der Menschenrechtsanwalt Holger Rothbauer erhält wie auch die jeminitische Organisation Mwatana for Human Rights in diesem Jahr den Aachener Friedenspreis. Foto: Friedenspreis Aachen

Aachen Traditionell wird der Aachener Friedenspreis am Antikriegstag verliehen. Corona verordnete eine Zwangspause, die ist beendet.

Der Verein Aachener Friedenspreis verleiht am 1. September verleiht seine gleichnamige Auszeichnung. Die Preisverleihung an die jeminitische Organisation Mwatana for Human Rights und den Tübinger Anwalt Holger Rothbauer steht im Zeichen der Menschenrechte und findet nach zwei Jahren der pandemiebedingten Terminverschiebungen erstmals wieder am internationalen Antikriegstag statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula Carolina, Pontstraße 7, in Aachen.

Die Veranstaltung kann via Livestream von überall auf der Welt verfolgt werden, den entsprechenden Link finden Sie am 1. September auf der Homepage des Vereins unter https://www.aachener-friedenspreis.de/.

Die Laudatio hält Wolfgang Kaleck, Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin. Mit den diesjährigen Preisträgern verbindet ihn einerseits sein Beruf als Rechtsanwalt, andererseits die langjährige Kooperation mit Mwatana for Human Rights.

Info Preis wird seit 1988 in Aachen verliehen Seit 1988 zeichnet der Verein Aachener Friedenspreis alljährlich Menschen und Gruppen aus, die sich an der Basis und oft aus benachteiligten Positionen heraus für Frieden und Verständigung einsetzen. Geehrt werden vor allem noch unbekannte Projekte oder Personen, die durch die öffentliche Aufmerksamkeit mehr Unterstützung erfahren als durch das eher symbolische Preisgeld von jeweils 2.000 Euro. Eine Auszeichnung mit dem Aachener Friedenspreis verschafft nach Darstellung des Vereins Initiativen, die für den Frieden arbeiten, nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit sondern schütze bedrohte und in schwierigen Bedingungen arbeitende Gruppen dadurch auch vor Repressionen und Gewalt.

Der Menschenrechtsanwalt Holger Rothbauer kämpft laut Aachener Friedenspreis vor Gericht und in der Öffentlichkeit seit Jahrzehnten gegen Waffenexporte deutscher Rüstungskonzerne und für eine rechtliche Neuaufstellung der deutschen Rüstungsexportkontrolle. In Prozessen vertritt er verschiedene Mandanten, mal aus der Zivilgesellschaft, mal einen Ex-Mitarbeiter von Heckler & Koch als Whistleblower. Seine Arbeit ist in Teilen pro bono, in Teilen finanziert von den Initiativen und Mandanten, die er vertritt.

Als wichtiges Bindeglied zwischen Initiativen der Zivilgesellschaft ist Rothbauer in den Organisationen „Ohne Rüstung Leben“ und „pax christi“, als Mitinitiator und Anwalt der „Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!“ und in der Fachgruppe „Rüstungsexporte“ der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) aktiv. Mit Letzterer gibt er jährlich einen Rüstungsexportbericht als Schattenbericht zu jenem der Bundesregierung heraus.

„Mit der systematischen juristischen Aufarbeitung leistet Holger Rothbauer einen wichtigen Beitrag dazu, vermeintlich unangreifbare Personen aus Industrie und Politik zur Rechenschaft zu ziehen“, betont der Verein Friedenspreis. Er mache „die internationalen Auswirkungen der Fertigung deutscher Waffen transparent“ und setze sich für eine gesetzliche Verankerung der bisher mangelhaften Rüstungsexportkontrolle ein.

Seit 2007 setzt sich laut Aachener Friedenspreis die jemenitische Nichtregierungsorganisation Mwatana gegen Menschenrechtsverletzungen im Jemen ein. Sie dokumentiere von allen Konfliktparteien verursachte zivile und kulturelle Zerstörungen und leistet rechtliche Unterstützung für Opfer von Menschenrechtsverletzungen und willkürlichen Verhaftungen. „Durch Medienkampagnen schärft Mwatana das Bewusstsein der Menschen für ihre Rechte, ermutigt und qualifiziert sie für menschenrechtliches Engagement“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Handlungsleitend dabei seien „die Prinzipien der Gewaltlosigkeit, Objektivität, Inklusivität, Neutralität, Integrität und Unabhängigkeit“. Mwatana halte zu allen Konfliktparteien gleiche Distanz, sei unabhängig von Regierungen, Parteien und Organisationen. Mit internationalen Menschenrechtsorganisationen sei Mwatana gut vernetzt.

Mwatana setzt sich gegenüber Regierungsmitgliedern und anderen Interessengruppen für die Menschenrechtsarbeit im Jemen ein, so der Verein Friedenspreis. Seit 2013 veröffentliche die Organisation international hoch angesehene Berichte und Reportagen und baue seit einigen Jahren ihre Arbeit zu Übergangsjustiz, Rechenschaftspflicht und Wiedergutmachung aus. In all diesen Bereichen arbeitee Mwatana direkt mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen, Augenzeugen, medizinischen und humanitären Helferinnen und Helfern zusammen, um anhand ihrer Berichte Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren.

Der Verein Friedenspreis wolle Mwatana weiter in ihrem Engagement stärken und stellvertretend den Opfern von Menschenrechtsverletzungen in diesem beinahe vergessenen Konflikt Gehör verschaffen. „Das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen nimmt im Umfeld des verstetigten Konflikts im Jemen weiterhin alarmierend zu. So lange Verantwortliche nichts zu befürchten haben, verüben sie aus Machtinteressen schwere Menschenrechtsvergehen, die den Konflikt zusätzlich anheizen.“

(red)