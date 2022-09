Auszeichnung für NGO aus Jemen : Friedenspreis erinnert an einen „vergessenen Konflikt“

Aachen Die Organisation „Mwatana for Human Rights“ rettet Leben im Jemen und führt dort Familien zusammen. Weiterer Preisträger ist der Anwalt und Anti-Waffen-Lobbyist Holger Rothbauer.

Beim Aachener Friedenspreis ist sozusagen wieder Ordnung eingekehrt. Friedenspreis-Sprecherin Lea Heuser zeigte sich am Donnerstag sehr erleichtert, nach Corona-Beschränkungen nun wieder punktgenau am Antikriegstag (dem 1. September als Mahnung an den Überfall Hitlers auf Polen 1939 und den Beginn des 2. Weltkrieges) die Preisträger empfangen und auszeichnen zu können. Dies geschieht traditionell am Abend des Antikriegstages in der Aachener Aula Carolina.