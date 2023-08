Karnevalisten stinksauer : Aachener Eurogress ignoriert jahrelang Brandschutzvorschriften

Stühlerücken: Bislang durfte die Oecher Penn 1400 Tickets für ihre Eurogress-Sitzung verkaufen – jetzt Hunderte weniger. Foto: Andreas Steindl Foto: Andreas Steindl

Aachen Das Aachener Eurogress hat strenge Brandschutzvorgaben vernachlässigt. Jetzt sollen bei Veranstaltungen bis zu 334 Sitzplätze wegfallen. Bei Karnevalssitzungen drohen hohe Verluste.

Die Jecken sind alarmiert – und stinksauer. Nur vier Monate vor der Karnevalssession 2024 hat das Kongresszentrum Eurogress in Aachen mit Geschäftsführerin Kristina Wulf etliche Karnevalsvereine darüber informiert, dass diese im kommenden Jahr auf ihren großen Sitzungen Hunderte Zuschauer weniger in den großen Europa-Saal an der Monheimsallee lassen dürfen. Bis zu einem Viertel der jahrelang üblichen Stühlezahl fällt weg.

Damit drohen den Vereinen hohe Einbußen, weil weniger Tickets verkauft werden dürfen. Die NRW-Landesregierung soll nun eingeschaltet werden. Karnevalsvereine machen dramatische Rechnungen auf.

Gleichzeitig räumt Eurogress-Sprecherin Göntje Gust ein, dass im Eurogress offenbar jahrelang Brandschutzvorschriften ignoriert wurden. Nachdem Feuerwehr und Bauaufsicht mehrfach darauf hingewiesen hätten, dass die Bestuhlung des Europa-Saals nach einer Verschärfung der Sonderbauverordnung vor etlichen Jahren nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorgaben entsprechen, sei der sogenannte Bestandsschutz erloschen. Man sah sich plötzlich zum Handeln gezwungen.

Gleich reihenweise wurden die für Karnevalssitzungen typischen Stühle und Tische aussortiert, da diese sich in Flucht- und Rettungswegen befinden. „Es entfallen – in Abhängigkeit von der Bühnengröße sowie der gewünschten Form der Bestuhlung – zwischen 254 und 334 Plätze“, rechnet Gust auf Anfrage unserer Zeitung vor.

Volles Haus bei der Prinzengarde im Eurogress: Bislang war die Fastelovvendschau mit 1400 Gästen immer ausverkauft. Foto: Andreas Steindl

Denn: Die Größe der Bühne im Europa-Saal ist variabel. Von der Größe der Bühne hängt die Maximalkapazität im Europa-Saal ab. „Eine kleinere Bühne bedeutet, dass die Fläche im Saal sich vergrößert. Mit der kleinsten Bühnengröße hat der Europa-Saal eine Maximalkapazität von 1704 Plätzen in Reihe“, erläutert die Eurogress-Sprecherin.

Die Maximalkapazität bei „Stehplatzkonzerten“ beträgt insgesamt 1800. Davon befinden sich 334 Sitzplätze auf der Empore sowie 1466 Plätze im Parkett. Die Anzahl der maximalen Personen errechnet sich aus der Gesamtfläche, aber auch aus den Fluchtwegbreiten der Ausgänge. „Im Falle eines Notfalls müssen alle Besucherinnen und Besucher den Europa-Saal schnellstmöglich verlassen können“, stellt Gust klar. Die Empore ist nicht für stehende Gäste zugelassen.

Aber im Karneval gelten nun noch schärfere Regeln – was vor allem mit den Tischen zusammenhängt. Was jahrelang problemlos funktionierte, sei nun „ein hohes Sicherheitsrisiko“, wie Gust erklärt.

Stinksauer: Prinzengarden-Kommandant Dirk Trampen fürchtet Einnahmeverluste in fünfstelliger Höhe. Foto: Andreas Steindl

Die Maximalkapazität bei Karnevalsveranstaltungen liegt nunmehr bei 1394 Plätzen. Dann aber wäre die Bühne so klein, dass die Vereine darauf nicht ausreichend Platz haben – Tanzgruppen schon gar nicht. Also verringert sich die Zuschauerzahl, wenn Karnevalsvereine ihre normale Bühnengröße wie in den Vorjahren beibehalten.

„Ich bin entsetzt, das ist einfach unfassbar“, zeigt sich etwa Prinzengarden-Kommandant Dirk Trampen empört. „Wir haben das Programm unserer Fastelovvendsshow, die immer mit 1400 Gästen ausverkauft ist, natürlich schon längst gebucht. Das wirft unsere Kalkulation völlig über den Haufen. Warum erfahren wir erst jetzt davon?“, fragt er.

Kritisiert die kurzfristige Sitzplatzverknappung: Georg Cosler, Kommandant der Oecher Penn. Foto: Andreas Steindl

Im Fall der Prinzengarde sollen nach erster Einschätzung 286 Plätze entfallen, ein Einnahmeverlust von 11.440 Euro. „Das lässt sich auch angesichts der insgesamt steigenden Kosten nicht kompensieren“, stellt Trampen fest. „Das ist eine Katastrophe für den Sitzungskarneval!“, sagt er.

Der Kommandant der Oecher Penn, Georg Cosler, ist ebenso entsetzt. „Klar: Gesetz ist Gesetz, wenn es denn gilt. Aber es ist natürlich dramatisch, wenn man solch eine gravierende Änderung erst kurz vor der Session kommuniziert. Das trifft uns hart“, sagt er. Die Penn hat zudem vor Jahren eine eigene Bestuhlung gekauft, die nur zu deren Sitzungen aufgebaut wird. Die Stühle ermöglichen mehr Beinfreiheit, sind kompakter gebaut. Dieser Umstand fließt in die Sicherheitseinschätzung offenbar bislang nicht ein.

Auch seine Proklamation, die am 6. Januar 2024 im Europa-Saal ansteht, ist vom Stühlerücken im Aachener Eurogress betroffen: Aachens designierter Karnevalsprinz Thomas Muckel (2. v. l.), hier unter anderem mit Michael Hommelsheim (links), Kommandant der Oecher Börjerwehr. Foto: Robert Esser

Auch Michael Hommelsheim, Kommandant der Stadtwache Oecher Börjerwehr, kritisiert die Sitzplatz-Novelle scharf: „Wenn Hunderte Tickets weniger verkauft werden dürfen, geht unsere Kalkulation für die kommende Session einfach nicht mehr auf. Wir planen langfristig. Karnevalsgruppen, Künstler und Acts werden Jahre im Voraus gebucht. Wir müssen nun überlegen, ob wir wichtige karitative Aktionen der Börjerwehr absagen, um die fehlenden Einnahmen auszugleichen. Sonst geraten wir in Schieflage“, erklärt er. Die Kommandanten betonen zudem, dass man die „konkreten Gefährdungen“, von denen das Eurogress jetzt spricht, nicht nachvollziehen könne.

Man hat nun Juristen eingeschaltet – darunter Werner Pfeil, vormals Präsident des Aachener Karnevalsvereins (AKV) und Landtagsabgeordneter (FDP). Er hat eine Anfrage an die NRW-Landesregierung formuliert. Fraglich ist nämlich, ob die verschärfte Sonderbauverordnung aus dem Jahr 2016 überhaupt bei Karnevals- und Brauchtumsveranstaltungen wie Schützenfesten greift. Zur Debatte steht auch, inwiefern Feuerwehr und die Aachener Bauaufsicht als Genehmigungsbehörde zwischen Veranstaltungen in Festzelten und Veranstaltungen in festen Räumen – wie dem Europa-Saal im Eurogress – unterschieden hätten.