Gemeinsamer Appell an die Bundesregierung : Beschäftigungsträger in der Städteregion schlagen Alarm

Beschäftigungsträger in der Städteregion schlagen Alarm

Gemeinsamer Appell an die Bundesregierung

Aachen Die Aachener Initiative Pro Arbeit übt heftige Kritik an den geplanten millionenschweren Kürzungen von Bundesmitteln zur Integration von jungen Langzeitarbeitslosen.

Mit gebündelten Kräften will die Aachener Initiative Pro Arbeit jetzt Alarm schlagen gegen drastische Streichpläne der Bundesregierung bei der Förderung von Langzeitarbeitslosen unter 25 Jahren.

In Kürze soll Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) sowie den Landtags- und Bundesabgeordneten aus der Region ein geharnischter Protestbrief, gezeichnet von etlichen einschlägigen Qualifizierungseinrichtungen, auf die Schreibtische flattern. „Mit den aktuell geplanten massiven Einsparungen im Budget für das SGB II droht ein drastischer Abbau von Qualifizierungs- und Beschäftigungsplätzen“, heißt es in einer gemeinsamen „Aachener Erklärung“ des Dachverbands der Arbeitsloseninitiativen im Grenzland, der rund 20 Organisationen angehören. Fast 1300 Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren, die bis dato Anspruch auf bestens ausdifferenzierte Unterstützung geltend machen könnten, seien allein in der Städteregion Aachen von den Sparplänen betroffen.