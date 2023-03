Fachkräftemangel in Kitas : Aachener Eltern fordern schnelle Lösungen von NRW-Familienministerin Paul

„Wir sind am Limit!“, sagen zahlreiche Erzieherinnen und Erzieher. Doch auch Eltern kommen an ihre Belastungsgrenze, wenn die Kinderbetreuung – mal wieder – ausfällt. Foto: MHA/Annika Kasties

Aachen Post aus Aachen: Die Initiative „Eltern am Limit“ wendet sich mit einem Brief an NRW-Familienministerin Josefine Paul. Und beklagt massive Probleme durch den Fachkräftemangel in Kitas.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeitnahe, verantwortungsvolle und praktische Lösungen gegen den Fachkräftemangel in Kitas: Das fordert die Aachener Initiative „Eltern am Limit“ in einem Brief an NRW-Familienministerin Josefine Paul, der am Dienstag in Düsseldorf übergeben wurde.

Nicht nur wegen der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und damit einhergehenden Streikmaßnahmen müssen Eltern immer wieder kurzfristig umplanen, weil die Kita außerplanmäßig schließt. „Viele Eltern stehen aktuell mit dem Rücken zur Wand“, heißt es in dem Brief an die Grünen-Politikerin.

Je nach Kita seien die Eltern mit mit Wechselmodellen, durchweg verkürzten Öffnungszeiten oder kompletten Schließtagen konfrontiert. „Es wird immer schwerer, diesem psychischen Druck standzuhalten, der dadurch entsteht, dass Eltern in Existenzängsten schweben und gegebenenfalls hohe finanzielle Einbußen haben.“ Diese psychischen Belastungen wirkten sich auf Eltern und Kindern unter Umständen gleichermaßen aus. „Das ist nicht zu verantworten.“

Die Landesministerin will, wie berichtet, im April persönlich nach Aachen kommen, um über das „Aachener Modell“ zu sprechen. Das Modell sieht vor, dass mehr Menschen, die keine gelernten Erzieher sind und auch sonst keine pädagogische Ausbildung haben, zur Unterstützung in den Einrichtungen eingesetzt werden und damit für Entlastung sorgen. Voraussetzung ist jedoch die Zustimmung der Landesregierung.

Die Aachener Eltern bitten Josefine Paul „inständig“, bei diesem Besuch im April Lösungen zu besprechen, die schnell umgesetzt werden. Denn: „Uns Eltern läuft die Zeit davon“, heißt es. „Wir organisieren uns um Kopf und Kragen. Wir machen Minusstunden, verkürzen zu unseren finanziellen Lasten die Arbeitszeit und verbrauchen Urlaubstage, um dann im eigentlichen Urlaub kaum mehr welche für unsere wohlverdiente Familienzeit zu haben.“

(red)