Stabhochsprung-Event : Aachener Domspringen wegen Corona abgesagt

Zum Domspringen kommen um die 5000 Menschen auf den Katschhof in Aachen (Archivbild). Foto: Andreas Steindl

Aachen Das Aachener Domspringen kann wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nicht stattfinden. Die 16. Auflage des internationalen Stabhochsprung-Events soll aber verschoben werden – und dann mit zusätzlichem Frauenwettkampf über die Bühne gehen.

Das Domspringen sollte ursprünglich nur zwei Tage nach Ablauf dieser Regelung auf dem Katschhof stattfinden. Bei 5000 Zuschauern wäre unter gesundheitlichen Aspekten eine Publikumsveranstaltung dieser Größenordnung nicht zu verantworten. „Die Gesundheit der Menschen steht in unseren Planungen stets an erster Stelle. Es ist nicht abzusehen, wie sich die Pandemie entwickelt und wie mit Großveranstaltungen nach dem 31. August umgegangen wird, daher ist eine Durchführung in diesem Jahr leider nicht möglich“, erklärt Christian Okon, Geschäftsführer der MMP Event GmbH.