Reaktionen auf Friedrich Merz : Aachener CDU kritisiert Aussagen als „unklug“ und wenig hilfreich

CDU-Vorsitzender Friedrich Merz: Seine Aussagen zur Afd sorgen auch an der Aachener CDU-Basis für heftige Diskussionen. Foto: dpa/Jens Büttner

Aachen Auch in Aachen ist das Erstaunen an der Basis über Friedrich Merz‘ Aussagen zur AfD groß und die Reaktion deutlich.

Von Gerald Eimer und Albrecht Peltzer

„Unklug“, so lautet das Urteil der Aachener CDU-Fraktionsvorsitzenden Iris Lürken über ihren Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Auch in Aachen ist das Erstaunen an der Basis über Merz‘ Aussagen zur AfD groß und die Reaktion deutlich.

„Ich wünsche mir eine ganz klare Grenze zur AfD, und die darf auch nicht aufgeweicht werden“, sagt Lürken und unterstreicht: „Die AfD steht für Hass und Hetze, mit dieser Partei werden wir nicht zusammenarbeiten.“ Lürken verweist auf glasklare Parteitagsbeschlüsse. „Es gibt eine Brandmauer.“ Und daran dürfe nicht gerüttelt werden.

Gerade auch auf kommunaler Ebene könne man deutlich erleben, wo die AfD stehe, sagt Lürken. Sie erinnert etwa an Anträge, in denen die AfD gefordert hat, im Unterricht an der städtischen Musikschule nur noch auf deutsches Liedgut zurückzugreifen, oder an die immer wiederkehrende Kritik an den Kitas, die als „staatliche Verwahranstalten“ diffamiert werden, die angeblich den Eltern ihre Kinder entziehen würden.

Lürken verweist zudem darauf, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft hat. Daher dürfe nicht verharmlost werden, welches rechtsextreme Gedankengut dort vorhanden sei. „Die AfD ist so weit weg von den demokratischen Parteien, die können und wollen wir nicht berücksichtigen.“

Tatsächlich hat es im Stadtrat seitens der CDU und der anderen demokratischen Parteien bislang noch nie auch nur einen Gedanken an eine Zusammenarbeit mit der AfD und mit ihren gegenwärtig zwei Vertretern gegeben. Deren seltene Wortbeiträge werden in aller Regel für nicht diskussionswürdig gehalten, stoßen meist auf allgemeine Empörung oder auf entschiedenen Widerspruch.

So bleibt das Unverständnis über das Sommerinterview von Merz auch nach dessen Zurückrudern bei Lürken groß. Und: „Wenn man klar in der Aussage ist, muss man es nachher auch nicht berichtigen.“

Auch CDU-Vorsitzende Annika Fohn hat eine eindeutige Haltung in der Causa Merz: „Die aktuelle Diskussion bringt uns nicht voran, sondern gibt dem rechtsextremen Rand eine Bühne, die er nicht verdient.“ Urlaubsbedingt hat sie das Sommerinterview „noch nicht schauen können“, die Diskussion darüber aber hat die CDU-Landtagsabgeordnete intensiv in den Medien verfolgt.

Es sei „wichtig, dass Friedrich Merz noch einmal klargestellt hat, dass es natürlich auch auf der kommunalen Ebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird“. meint Fohn. „Hierzu haben wir auch eine unmissverständliche Beschlusslage auf Bundesebene.“ Jedem sei klar, dass die Werte der CDU mit den Positionen der AfD unvereinbar seien. Annika Fohn ist da ganz klar in Sachen Zusammenarbeit mit AfD. „Absolut undenkbar“, so die CDU-Politikerin am Dienstagmittag