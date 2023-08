Neue Strategie zur Forstbewirtschaftung : Warum Aachen künftig zehn Prozent seines Waldes ganz in Ruhe lassen will

Forstamtschef Gerd Krämer erläutert die Strategie für den Wald. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Der Aachener Stadtrat wird an diesem Mittwoch über neue Eckpunkte der Waldbewirtschaftung entscheiden. Was verbirgt sich hinter der neuen Nachhaltigkeitsstrategie?

Zehn Prozent ihres Waldes will die Stadt Aachen künftig nicht mehr bewirtschaften. Der Anteil an Waldfläche, der komplett in Ruhe gelassen wird, verdoppelt sich damit glatt. Diese Bereiche, immerhin ein Zehntel von insgesamt 2365 Hektar Wald, die Aachen besitzt, sollen sich über die Jahre zu Naturwäldern entwickeln. Die Ausweisung solcher Naturentwicklungsflächen ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Waldbewirtschaftung in Aachen insgesamt nachhaltiger werden und der Artenvielfalt dienen soll.

Auf Antrag der Ratsfraktionen von Grünen, CDU, SPD, Zukunft, Linke und FDP und gemeinsam mit der Politik hat die Verwaltung die waldbaulichen Grundsätze überarbeitet. An diesem Mittwoch soll der Stadtrat das Maßnahmenpaket beschließen. Wie man den Folgen des Klimawandels begegnen will, die auch in den Wäldern rund um Aachen immer offensichtlicher werden, erläuterten Fachleute der Verwaltung und der Fraktionen zuvor im Wald, nur ein paar Schritte vom Parkplatz Dornbruchweg an der Monschauer Straße entfernt.

Der Umbau des Waldes ist ein Spiel mit mehreren Unbekannten, wird Forstamtschef Gerd Krämer an diesem hochsommerlichen Nachmittag mehrmals betonen. Denn niemand vermag zu sagen, wie sich der Klimawandel ganz genau auf die Waldbestände rund um Aachen auswirken wird.

Die Buche zum Beispiel sei heutzutage ein „Wackelkandidat“, sagt Krämer. Die Gefahr ist groß, dass vor allem alte Buchen den Klimawandel nicht überstehen. Der Forstamtschef ist dennoch optimistisch: „Die Buche wird an einigen Standorten mit genug Wasser überleben.“

Ihre Buchenwälder wollen die Aachener künftig nach dem „Lübecker Modell“ bewirtschaften. Große Buchenbestände sollen zunächst in Ruhe wachsen, erst dann werden qualitativ hochwertige Exemplare entnommen, und schließlich bleibt der Wald wieder für viele Jahre unberührt. So übernimmt auch die Natur die Entscheidung darüber, was sich durchsetzt und was nicht.

Der Wald der Zukunft soll auch mehr Totholz haben – als „Urwaldelement“ und Lebensraum für zahlreiche Tiere. Dafür werden pro Hektar Wald zehn sogenannte Habitatbäume erhalten. „Wir brauchen die dicken Kameraden für die Tiere“, sagt Krämer. Einige der Exemplare, die er unweit des Beverbachs zeigt, sind mittlerweile etwa 210 Jahre alt.

Buchenbestände im kommunalen Wald der Stadt Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Schon seit vielen Jahren arbeitet die Aachener Forstverwaltung daran, ihre Nadelwälder in Laubwälder umzubauen. Dieser Prozess wird jetzt noch einmal beschleunigt. Vor allem klimaresistente Arten werden gefördert. „Die Fichte ist in Zeiten des Klimawandels Risikokapital“, sagt Krämer, „der gebe ich bei uns keine Chance.“ Aktuell sind allerdings noch rund 30 Prozent der Bäume im Aachener Kommunalwald Fichten.

Beim Abschied vom Fichtenwald setzt man auf unterschiedliche Rezepte. Mal werden unter bereits gelichteten Fichtenbeständen Buchensetzlinge gepflanzt, so bekommen die Buchen einen Wachstumsvorsprung für die Zeit, wenn die Fichten fallen. Mal fällt man in Mischbeständen die verbliebenen Fichten und setzt darauf, dass Buchen die Lücken schließen. An anderen Stellen lässt man der Natur ihren Lauf. Nach den neuen Grundsätzen soll die Naturverjüngung grundsätzlich Vorrang haben vor der Pflanzung.

Auch der Holzvorrat im Laubwald soll erhöht werden. Von dem, was nachwächst, soll künftig deutlich weniger gefällt werden, im zehnjährigen Mittel nicht mehr als 40 Prozent. Mehr Laubholz wird auch heute schon nicht gefällt, künftig aber ist die 40-Prozent-Grenze vorgeschrieben.

Im Wald der Zukunft muss auch systematisch gejagt werden. „Mit hohen Wildzahlen kriegt man nie einen naturnahen Wald hin“, sagt der Forstamtschef kategorisch. Dazu sei der Appetit der Tiere viel zu groß.