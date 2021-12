Umgestürzter Baum : Schleidener Straße weiterhin gesperrt

Durch den Baum wurden keine Verkehrsteilnehmer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Update Walheim Die Schleidener Straße in Walheim ist auch am Mittwochmorgen noch voll gesperrt. Eine Spezialfirma will bei Anbruch der Helligkeit die Teile des umgestürzten Baumes beseitigen.

Weil Teile eines Baumes die Fahrbahn blockieren, ist am Dienstagabend die Schleidener Straße in Aachen-Walheim zwischen der Albert-Einstein-Straße und der Kreuzung Montebourgstraße / Hahner Straße in beide Richtungen gesperrt worden.

Um 18 Uhr war die Polizei über die Gefahrenstelle informiert worden, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Reste des umgekippten Baumes drohen demnach weiterhin auf die Straße zu kippen, Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Sobald es hell ist, will eine Spezialfirma die restlichen Teile entfernen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.

(red)