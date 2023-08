Nachfolge von Dirk Weinspach : Aachen vorerst eine Region ohne Polizeipräsident?

Er geht, aber wer kommt? Die Nachfolge für Aachens Polizeipräsident ist immer noch nicht geklärt – fünf Wochen vor seinem Ruhestand. Foto: Andreas Steindl

Aachen Sag mir, wo die Polizeipräsidenten sind: In Aachen ist für Dirk Weinspach am 30. September Schluss. Die Nachfolge ist im Innenministerium jedoch nicht geklärt. Andere Städte wie Oberhausen und Gelsenkirchen warten schon seit über einem Jahr auf einen neuen Polizeichef.

Aachens Polizeichef Dirk Weinspach hat am 30. September seinen letzten Arbeitstag. Er geht freiwillig vorzeitig in den Ruhestand. Bekannt ist das seit vielen Monaten. Zeit genug jedenfalls für das NRW-Innenministerium unter Herbert Reul (CDU), eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden. Doch das ist nach Informationen unserer Zeitung bislang nicht geschehen. Eine Nachfolgeregelung scheint fünf Wochen vor besagtem Datum nicht in Sicht.

Auf Anfrage heißt es im Ministerium, man werde „zu gegebener Zeit“ der Landesregierung „entsprechende Personalvorschläge zur Nachbesetzung unterbreiten“. Die Suche scheint sich schwierig zu gestalten. Die Auswahl von Polizeipräsidentinnen und -präsidenten, so das Ministerium, orientiere sich „an Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sowie am Maß des besonderen Vertrauens, das die Landesregierung den potenziellen Leitungen im Hinblick auf eine bestmögliche Umsetzung ihrer sicherheitspolitischen Vorstellungen entgegenbringt“.

Was jedoch nur die halbe Wahrheit ist. Auch politisch muss es passen. Sprich, der Kandidat oder die Kandidatin muss auch das richtige Parteibuch oder zumindest die richtige politische Anschauung haben – je nach Polizeipräsidium unterschiedlich. In Aachen haben auch diesmal die Grünen den „Zugriff“ auf den Polizeipräsidentenposten. Das war bereits 2014 so, als Dirk Weinspach ernannt wurde.