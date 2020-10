Kostenpflichtiger Inhalt: Aachen in Zeiten der Pandemie : Von sieben Tagen und sieben Monaten mit Corona

Aachen in Zeiten der Pandemie: Das Ordnungsamt hat seit März 1303 Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung oder die Allgemeinverfügungen eingeleitet. Foto: Harald Krömer

Aachen Da der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Aachen seit Donnerstag über 50 liegt, gelten in der Stadt nun verschärfte Corona-Maßnahmen, die sich vor allem auf private Feiern, Kulturveranstaltungen und auch Besuche in Altenheimen beziehen. Das Ordnungsamt zieht derweil eine erste Bilanz nach sieben Monaten mit Corona-Pandemie.