Baustellen in Aachen : Im Schneckentempo rund ums Ponttor

Verschlungene Blechpfade: Rund ums Ponttor häufen sich weiter die Baustellen. Staus und Behinderungen sind in der Folge auch im weiteren Umfeld an der Tagesordnung. Foto: MHA/Harald Krömer

Interaktiv Aachen Auch nach den Großbaustellen in der Roermonder Straße und in der Ludwigsallee behindern Bauarbeiten an etlichen Ecken den Blechverkehr im Aachener Pontviertel. Eine Bestandsaufnahme.