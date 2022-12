Kultgeschäft „hinter Horten“ : Aachen verliert sein „Haus der Küche“

Zwischen Peepshow und Leerstand: Den Inhabern im „Haus der Küche“, Mefferdatisstraße 10, ist der Appetit vergangen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Nach 56 Jahren droht das Ende für das in Aachen einzigartige Geschäft „Haus der Küche“. Die Inhaber erläutern die bitteren Gründe in der Mefferdatisstraße 10, hinter dem ehemaligen Horten-Haus an der Rotlichtmeile.