Rollerfahrer verletzt : Verkehr auf dem Prager Ring nach Unfall beeinträchtigt

Aachen Bei einem Unfall auf dem Prager Ring ist der Fahrer eines Rollers verletzt worden. Eine Fahrbahnspur ist während der Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr staut sich.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, kam es gegen 6.10 Uhr zu dem Unfall auf dem Prager Ring in Aachen. Ein Autofahrer war auf dem Ring in Richtung Krefelder Straße unterwegs, als er beim Bahnübergang nach links in Grüner Weg abbiegen wollte. Dabei übersah er nach ersten Informationen einen Rollerfahrer, der in entgegenkommender Richtung fuhr.