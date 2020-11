Mehrere Verletzte : Verfolgungsjagd endet mit Unfall vor Polizeipräsidium

Auf der Flucht verursachten die Flüchtenden mit ihrem Fahrzeug einen Autounfall. Laut Polizeiangaben gab es mehrere Verletzte. Foto: MHA Redaktion/Ralf Roeger

Aachen Am Ende krachte es unmittelbar vor dem Polizeipräsidium: Mit einem Unfall an der Ecke Trierer Straße/Debyestraße endete am Freitagmorgen die Verfolgung eines flüchtenden Fahrzeugs durch Polizeibeamte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beamte der Bundespolizei hatten den Wagen auf der A44 verfolgt. Im Zuge der momentanen Grenzkontrollen signalisierten die Beamten dem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen ranzufahren. Das Fahrzeug fuhr bei Aachen Lichtenbusch auf die A44 auf und wurde in Höhe Aachen Brand zum Halten aufgefordert. Dem sei der Pkw auch nachgekommen und wurde von den Beamten zu einem nahegelegenen Supermarkt auf der Trierer Straße geführt. Dann allerdings flüchtete das Fahrzeug, in dem sich insgesamt drei Insassen befanden, von dem Supermarktparkplatz und raste weiter auf die Trierer Straße.

Wenige hundert Meter weiter kollidierte der Wagen der Flüchtenden beim Abbiegen in die Debyestraße dann mit mindestens einem Fahrzeug der Polizei. Die Flucht fand somit einen abrupten Stopp.

Laut Polizei gab es fünf Verletzte, darunter zwei Kollegen der Landespolizei und die drei Insassen des flüchtenden Pkws. Über die Schwere der Verletzungen konnten noch keine genauen Auskünfte gemacht werden. Warum das Fahrzeug überhaupt von der Bundespolizei verfolgt wurde, war zunächst noch unklar.

Wir berichten weiter.

(red/pol)