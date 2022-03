Die Aufräumarbeiten an Inde und Iter nach dem Juli-Hochwasser laufen in diesen Tagen wieder auf Hochtouren. Doch wer schützt die betroffenen Anwohner vor dem nächsten Hochwasser? Jetzt steigt die Lokalpolitik vehement ein und formuliert Erwartungen an Verwaltung und Wasserverband. Foto: Heike Lachmann