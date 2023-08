Wetterkapriolen : Der sonnig-verregnete Öcher Sommer sorgt für Stress, Frust und leuchtende Augen

Info

Regenreich, windig, kühl: So haben die Menschen in der Region das Wetter im Juli wahrgenommen. Dabei war es in der ersten Monatshälfte noch heiß – zu heiß, wie Wetterexperte Bodo Friedrich von eifelwetter.de erläutert. Beides habe sich dann ausgeglichen. Insgesamt habe die Temperatur geringe 0,4 Grad Celsius über dem Monatsdurchschnitt gelegen, die Regenmenge bei 120 Prozent des Monatsdurchschnitts, ein gutes Stück darüber also. „Alles in allem war der Juli aber ein eher normaler Monat“, sagt Friedrich.

Die Nässe tue der Natur unglaublich gut, sagt Friedrich. „Sie atmet auf.“ Da es sich bei den Schauern eher um Landregen handele und nicht um Starkregen, könnten die Böden die Nässe gut aufnehmen. „Schaut man genauer hin, ist es in etwa 1,80 Meter Tiefe allerdings noch immer zu trocken“, betont Friedrich.

Und die Aussichten? Das Jetstream-Band, ein Luftstrom in großer Höhe, müsse sich weiter nördlich ausrichten, damit wir wieder unter Hochdruck-Einfluss kommen, erklärt der Wetterexperte. „Es scheint so zu sein, dass das ab Mitte nächster Woche so sein wird.“ Ab Mittwoch, 9. August, setze eine trockene, heitere Phase ein, die dann bis Samstag anhalte. In der Eifel seien dann Temperaturen von 20 Grad Celsius zu erwarten, in Aachen und Umgebung von bis zu 24.