Kostenpflichtiger Inhalt: Demonstration : Für die Aufnahme und gegen Abschiebung von Flüchtlingen

Die Initiative Seebrücke Aachen ruft für den kommenden Samstag gemeinsam mit den Aachener Piraten und Grünen zu einer Demonstration durch die Stadt auf (Archivbild). Foto: Ralf Roeger

Aachen Mit der geplanten Abschiebung von Saddam H. nach Pakistan und der Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze geben die Seebrücke Aachen, die Piraten und die Grünen gleich zwei Gründe für eine Demonstration am kommenden Samstag durch Aachen an.