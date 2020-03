Kostenpflichtiger Inhalt: Demo gegen Abschiebung in Aachen : „Menschen schützen und nicht Grenzen“

Rund 700 Menschen demonstrierten in der Innenstadt gegen die geplante Abschiebung von Saddam H. Vom Elisenbrunnen aus zogen sie friedlich, aber lautstark bis vor das Ausländeramt der Städteregion im Hochhaus am Hauptbahnhof. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Rund 700 Demonstranten haben am Samstag in der Aachener Innenstadt gegen die geplante Abschiebung des jungen Flüchtlings Saddam H. nach Pakistan protestiert. Sie forderten zudem schnelle und wirksame Maßnahmen gegen das Elend in den Flüchtlingslagern vor allem an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland.