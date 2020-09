Verfolgung : Polizisten nach Angriff nicht mehr dienstfähig

Aachen Bei der Verfolgung eines flüchtigen Mannes sind zwei Bundespolizisten am Sonntag in Aachen angegriffen und verletzt worden.

Zwei Beamte der Bundespolizei seien am Morgen auf einen 31-jährigen Mann aufmerksam geworden, weil er am Hauptbahnhof Aachen Reisende lautstark angepöbelt und aggressiv gebettelt habe, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.