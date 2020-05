Landesweite Fahndungsmaßnahmen : Als gefährlich eingestufte Männer aus Bedburg-Hau in Aachen gefasst

In Aachen hat die Polizei zwei als gefährlich eingestufte Männer aus dem Maßregelvollzug in Bedburg-Hau gefasst (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Aachen/Bedburg-Hau Auf einem Spielplatz in der Talstraße hat die Polizei am Dienstagabend zwei als gefährlich eingestufte Männer aus der forensischen Psychiatrie in Bedburg-Hau gefasst. Dabei habe es ersten Informationen zufolge eine Schussabgabe gegeben, bei der einer der Männer tödlich verletzt worden und gestorben sei.

Auf dem Spielplatz haben die beiden Flüchtigen aus der forensischen Psychiatrie in Bedburg-Hau bei Kleve Polizeiangaben zufolge gegen 20 Uhr eine Geisel genommen, die unverletzt blieb. Die angrenzende Peliserkerstraße ist derzeit für den Zeitraum der Spurensicherung vollständig gesperrt.

Zuvor war am Dienstagnachmittag das Fluchtfahrzeug der 38 und 43 Jahre alten Männer nach einem Zeugenhinweis im Ortsteil Verlautenheide parkend und ohne Insassen gefunden worden. Die beiden Patienten waren am Montagabend, 25. Mai, mit dem Auto eines Pflegers aus dem Maßregelvollzug geflohen und wurden landesweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Patienten waren laut Polizei wegen Raubdelikten verurteilt worden. Sie saßen seit Oktober und Dezember 2019 im Maßregelvollzug. Am Montagabend hatten sie mit Küchenmessern bewaffnet einen Pfleger eingeschlossen und einen zweiten in ihre Gewalt gebracht.

Diesen zwangen sie dazu, die Außentür unter dem Vorwand, den Müll raus zu bringen, öffnen zu lassen. Anschließend flohen sie mit dem Auto des Pflegers. Beide Klinikmitarbeiter blieben unverletzt.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird fortgehend aktualisiert. Aus Rücksicht auf die Angehörigen haben wir die Kommentarfunktion unter diesem Artikel deaktiviert.

