Personalmangel in den Kitas : Feinarbeit am „Aachener Modell“ geht weiter

Der Personalmangel in den Kitas bleibt ein drängendes Problem. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Wie können die Fachkräfte in den Kitas angesichts des massiven Personalmangels entlastet werden. In Düsseldorf und Aachen wird weiter nach Lösungen gesucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich bin zuversichtlich, dass wir einen erheblichen Anteil der Elemente aus dem ‚Aachener Modell‘ umsetzen können.“ Aachens Jugenddezernent Heinrich Brötz ist weiter optimistisch, dass die in der Kaiserstadt entwickelten Ideen gegen den Fachkräftemangel in den Kitas Niederschlag in der Praxis finden. Im Kern geht es um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen angelernte Kräfte in den Kitas eingesetzt und qualifiziert werden können.

Brötz informierte jetzt den städtischen Kinder- und Jugendausschuss über den Stand der Bemühungen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Beigeordnete an einer Zoom-Konferenz mit dem NRW-Familienministerium teilgenommen. In der sogenannten „AG Kita-Maßnahmen“ ging es erneut um die Frage, wie man das System Kita konsolidieren kann.

„Das Ministerium sammelt gerade Erfahrungen aus anderen Bundesländern; in denen der Quereinstieg schon möglich ist“, sagte Brötz. Das Problem dabei: Die Gesetzeslage sei je nach Bundesland unterschiedlich, Modelle also nicht unbedingt übertragbar. Brötz‘ Eindruck: „Man überlegt konkret, wie Quereinsteiger in NRW verantwortlich eingesetzt werden können.“

Das hatte auch NRW-Familienministerin Josefine Paul jüngst im Interview mit unserer Zeitung bekräftigt. Die Ministerin hatte auch betont, dass die Qualität der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsarbeit nicht leiden dürfe.

Unterdessen knobelt man auch in Aachen weiter an Details einer möglichen Umsetzung des „Aachener Modells“. In der sogenannten Workshop-Gruppe gehe es zum Beispiel um die Frage, wie angelernte Kräfte konkret in der Kita angeleitet werden können und wie deren Einsatz auf die personelle Mindestbesetzung in den Gruppen anzurechnen ist. Bei aller Beharrlichkeit der Akteure in Aachen: Offenbar sind noch dicke Bretter zu bohren, bevor die Kitas womöglich Verstärkung bekommen.

(mg)