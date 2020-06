6000 Quadratmeter betroffen : Brand im Aachener Wald

Aachen Seit den frühen Morgenstunden brennt der Öcher Bösch im Bereich der Pionierquelle. Ein Waldstück von etwa 6000 Quadratmetern in unwegsamen Gelände ist betroffen. Der Wald ist in diesem Bereich für Besucher gesperrt worden.

Gegen 6.45 Uhr wurde die Aachener Feuerwehr informiert und fuhr zunächst wegen eines gemeldeten Kleinfeuers los. Weil die ersten Einsatzkräfte vor Ort schnell feststellen mussten, dass das Feuer so klein gar nicht ist, wurden weitere Kräfte hinzugezogen. "Aktuell haben wir einen sogenannten Wasserpendelverkehr eingerichtet, um den Brand zu löschen", sagt Florian Kemper. Auch Mitarbeiter des Aachener Forstamts sind vor Ort. Die Feuerwehr will sich auch mit Hilfe einer Drohne einen besseren Überblick über die Situation verschaffen.

Da das betroffene Waldstück etwas höher gelegen ist – es handelt sich um eine Fläche oberhalb des Spielplatzes Pionierquelle am Elleterberg – ist die Rauchsäule in vielen Teilen der Stadt zu sehen, beispielsweise auch vom Autobahnkreuz aus. In den südlichen Teilen der Stadt haben Bewohner auch den Brandgeruch bemerkt.