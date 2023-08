Diskussion im Schulausschuss : „Ankommensschule“ soll jungen Flüchtlingen in Aachen den Weg ebnen

Die Stadt Aachen braucht zahlreiche Schulplätze für geflüchtete junge Menschen. Foto: dpa/Peter Steffen

Aachen Kinder und Jugendliche aus dem Ausland brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch ein Klassenzimmer zum Lernen. Die Stadt Aachen will neue Wege gehen, um mehr Schulplätze zu schaffen.

Kinder und Jugendliche, die in Aachen leben, haben das Recht und die Pflicht, in die Schule zu gehen. Egal ob sie immer schon an Wurm und Pau gewohnt haben oder womöglich gerade erst aus einem Krisengebiet dieser Welt geflüchtet sind. Die Stadt Aachen verzeichnet eine anhaltend hohe Zahl von „Seiteneinsteigern“. Allein im Schuljahr 2022/23 wurden 466 zugewanderte Kinder und Jugendliche ins Schulsystem vermittelt. Im Schuljahr davor waren es, bedingt durch den Ukraine-Krieg, sogar mehr als 1000.

Um für die Zukunft besser gerüstet zu sein für eine nicht kalkulierbare Zahl an „Seiteneinsteigern“, soll im Gebäude der Alkuin-Realschule, das mittlerweile leer steht, eine „Ankommensschule“ eingerichtet werden. Dieses neue Angebot soll die zahlreichen internationalen Förderklassen an den Schulen aller Schulformen ergänzen. Im Schulausschuss gab es jetzt grundsätzlich grünes Licht für die Pläne. Für die weitere Konzeptplanung bekam die Verwaltung allerdings viele Fragen und Hinweise mit auf den Weg.

Einig waren sich die Politikerinnen und Politiker, dass zugewanderte Schülerinnen und Schüler auf keinen Fall an der Alkuinstraße isoliert werden dürfen. „Ankommensschule ist Segregation pur“, befürchtet etwa Pola Heider, schulpolitische Sprecherin der Grünen. Im Konzept soll deshalb klar aufgezeigt werden, wie man die Integration der „Seiteneinsteiger“ befördern will.

Es dürfe auch nicht willkürlich entschieden werden, wer an der Alkuinstraße beschult wird. „Wir brauchen ein klares System“, betonte Heider. Klar muss aus ihrer Sicht auch sein, dass die Entscheidung, wo die Kinder nach ihrer – möglichst kurzen – Zeit an der Ankommensschule weiter unterrichtet werden, vom individuellen Leistungsstand abhängt. „Integration ins Hauptschulsystem darf nicht der Standard sein“, fordert die Grünen-Politikerin.

Organisiert werden soll das neue Angebot in Verbindung mit einer Kooperationsschule. Diese Aufgabe wird wohl die Hauptschule Drimborn übernehmen, die sehr viel Erfahrung hat in der Integration schulischer Seiteneinsteiger. Ein Konzept liegt schon auf dem Tisch. Die Hauptschule Aretzstraße stellt für das Projekt außerdem zusätzliche Alphabetisierungsklassen in Aussicht.

Einig war man sich im Schulausschuss ebenso, dass ein schneller Übergang in den Unterricht an den allgemeinen Schulen in Aachen für alle „Seiteneinstiger“ das Ziel sein muss. Schulrätin Sabine Baranowski erinnerte daran, dass Schulkinder ohnehin laut Erlass maximal ein Jahr lang außerhalb einer Schule unterrichtet werden dürfen.