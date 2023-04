Bewerbungen möglich : Aachen lobt wieder einen Integrationspreis aus

Aachen Die Stadt Aachen lobt in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal gemeinsam mit dem städtischen Integrationsrat einen Integrationspreis aus.

In Aachen leben rund 250.000 Bürgerinnen und Bürger. Ein Drittel von ihnen hat eine Zuwanderungsgeschichte. Die Wurzeln dieser Menschen liegen in über 160 Ländern; sie bringen eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Religionen in die Stadt. Diese Vielfalt gilt es zu würdigen. Viele Einzelpersonen, Organisationen, Institutionen, Unternehmen und nicht zuletzt die Vereine setzen sich für die Integration in allen Bereichen des Lebens ein. Bereits zum zwölften Mal lobt die Stadt Aachen gemeinsam mit dem städtischen Integrationsrat einen Integrationspreis aus.