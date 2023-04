Ende der Energiesparverordnung : Aachen leuchtet jetzt auch wieder in die Nacht hinein

Und wieder im besten Licht: Das Aachener Rathaus wird seit Samstagabend – wie rund 50 Bauten und Objekte in Aachen mehr – wieder nachts angestrahlt. Foto: Andreas Schmitter

Aachen Seit Samstagabend werden wieder Bauten und öffentliche Objekte in Aachen am Abend – und ein Stück in die Nacht hinein – angestrahlt. Stawag und Stadt weisen am Ende der Energiesparverordnung auf eine Aktion mit Augenmaß hin.

Das Comeback der Wettersäule auf dem Verwaltungsgebäude an der Hackländerstraße hätte typischer nicht sein können. Weiße Leuchtkugel, blinkend, Öcher Regen vorhersagend, und absteigende Leuchtdioden am Schaft der Säule: fallende Temperaturen. Was für ein Sonntagswetter wurde da angekündigt!

Nun ja. Aber positiv haben es die meisten Aachenerinnen und Aachener dann vermutlich doch aufgenommen. Zumindest den Fakt, dass die Wettersäule wieder in Aktion ist, abends wie nachts nun wieder verkündet, wie am kommenden Tag das Wetter wird. Seit 1958 gibt es die lobenswerte Einrichtung, zuletzt war die von der Stawag betriebene Säule außer Betrieb. Von Amts wegen, eine Energiesparverordnung des Bundes sorgte dafür.

Doch diese Verordnung ist seit Samstag Geschichte, wobei der Hinweis bleibt, dass der Hintergrund durchaus ernst war und ist. Denn der russische Angriffskrieg in der Ukraine hatte die Lage auf den Energiemärkten sofort drastisch verschärft. Sparen lautete die Devise, was unter anderem gedrosselte Heizungen in öffentlichen Gebäuden und ausgeknipste Lampen im Stadtbild zur Folge hatte.

Ein strahlendes und leuchtendes Weiß. Auch wenn es Öcher Regen ankündigt, sagt es doch: Die Aachener Wettersäule leuchtet wieder in der Nacht und sagt, wie es morgen wird. Das Wetter. Foto: Anja Blees

Für die Stadt Aachen bedeutet das Auslaufen der Verordnung nun, dass sie zu ihren vorherigen Regeln zurückkehrt. So werden öffentliche Gebäude wie zum Beispiel das Aachener Rathaus in den Abendstunden wieder angestrahlt, auch Denkmäler wie Elisenbrunnen oder Couven-Museum und Brunnen werden nach Mitteilung der Stadt wieder beleuchtet. Am Samstagabend ließ sich das bei einem Spaziergang durch die Stadt stichprobenartig festhalten.

Stawag-Sprecherin Eva Wußing bestätigt, dass nunmehr die im Rahmen des Aachener Lichtprojektes angestrahlten Bauten und Objekte – in Summe rund 50 – wieder angestrahlt werden. Technisch startete die Anstrahlung weitgehend automatisch. Die Lichter sind an das Anschalten der Straßenbeleuchtung gekoppelt (Start an diesem Samstag war gegen 20.45 Uhr), also in Abhängigkeit von der Dämmerung.

Info Der Dom bildet derzeit noch die Ausnahme Und was ist mit dem Dom, der doch immer angestrahlt war? Er blieb am Wochenende weiter dunkel. Dort wird derzeit generell die Beleuchtung neu aufgesetzt, lautet die Erklärung. „Wir installieren gerade alle Strahler und Leitungen neu, haben am 20. April Beleuchtungsprobe und entscheiden dann die Lichtfarbe“, sagt Domkapitel-Pressesprecherin Daniela Lövenich. Ab Ende April werde der Dom dann vermutlich wieder in der Aachener Nacht leuchten.

Anders als die Straßenbeleuchtung werden die Objekte allerdings nicht die ganze Nacht angestrahlt, sondern nach einem sehr differenzierten Programm gesteuert. Eva Wußing sagt es so: „Generell endet die Anstrahlung Freitag, Samstag und vor Feiertagen später, unter der Woche früher. Außerdem wird noch nach Winter- und Sommermonaten unterschieden.“

Und wie halten Stadt und Stawag es mit dem Energiesparen? Beide sprechen von einer Aktion mit Augenmaß. „Auch wenn wir es als Stawag weiterhin für sehr wichtig halten, den Energieverbrauch im Blick zu behalten, freuen wir uns, dass wir nun wieder die historischen Gebäude ins beste Licht rücken und so zur Attraktivität der Stadt beitragen können“, sagt Wußing. „Da wir die Anstrahlung weitgehend auf LED umgestellt haben, ist der Energieverbrauch sehr gering. So verbraucht die Wettersäule beispielsweise nur 1.000 Kilowattstunden jährlich und liegt damit weit unter dem Verbrauch eines vierköpfigen Haushalts.“

Heller wird es auch an weniger historischen Stellen: So können Werbeanlagen wieder beleuchtet werden. Hier galt noch ein entsprechendes Verbot im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr.

Und auch das bringt das Ende der Energiesparverordnung mit sich: In öffentlichen Gebäuden kann die Raumtemperatur jetzt wieder auf Normalbetrieb eingestellt werden. In Büros herrscht dann – sofern überhaupt geheizt werden muss – wieder eine Mindesttemperatur von 20 Grad. Ausnahmeregelungen gab es in den zurückliegenden Wintermonaten für Kinder und Jugendliche. So blieben Schulen und Kitas auf dem bisherigen Niveau beheizt.

In Schwimmhallen ist die Wassertemperatur bereits seit dem 1. April angehoben worden. In Schwimmerbecken hat das Wasser seitdem wieder eine Temperatur von 28 Grad, in Nichtschwimmer-Becken sind es 32 Grad.

Heiko Thomas, städtischer Beigeordneter für Klima und Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäude, unterstreicht die Haltung von Stawag und Stadt und zieht insgesamt eine positive Bilanz: „Viele Menschen haben in den vergangenen Monaten durch ihr Verhalten mit dazu beigetragen, dass wir spür- und messbar den Energieverbrauch senken konnten. Das ist ein gutes Zeichen!“