Kurpark Classix 2023 : Kann sich das außergewöhnliche Festival rechnen?

Festliche Atmosphäre: Die Kurpark Classix bezaubern das Publikum – auch zum Picknick. Foto: Heike Lachmann

Aachen Das Einzige, was bei den Kurpark Classix 2023 kein Hochgenuss wird, ist die Endabrechnung. Ronan Keating verspricht am Montag einen kleinen „Besucherrekord“.

So mancher Gast baut ein komplettes Bankett auf die Wiese. Lange Tafel, Campingstühle, Kerzenständer, Lichterkette, festliches Drei-Gang-Menü aus dem Picknickkorb. Dazu serviert der Veranstalter der Kurpark Classix, Christian Mourad, in Aachen klassischen Hochgenuss auf der 26 Meter breiten und 14 Meter hohen Bühne für das rund 15.000 Quadratmeter große Areal – das über 8000 Menschen aufnehmen dürfte. Die Menschen sind selig. Das gilt vor und – meist – auch hinter den Kulissen.

Etwa als der in Aachen geborene Stargeiger David Garrett inmitten von nur zwei Musikern den Samstagabend quasi im Alleingang schmeißt, ohne Orchester – nur Klassik-Puristen scheint dabei ein wenig zu stören, dass Garrett größere Passagen seiner virtuos veredelten Darbietung aus dem Computer, also aus der Retorte, ertönen lässt. Getuschelt wird aber nur hinter vorgehaltener Hand. Etwas „Hintergrundmusik“ vom Band, doch Garrett spielt natürlich live. Das Publikum feiert sich und die Stars, die Klassik sowieso. Bloß: Rechnet sich das?

Garrett und seine Crew hatten vorher backstage ganz bescheiden im Verpflegungszelt mit allen anderen gegessen: Bühnentechniker, Sicherheitsleute, die Crew vom Theater Aachen. Hier kocht Christian Axer mit großer Klasse; diesmal gibt‘s Fischfrikadellen, Karottensticks, gefüllte Tomaten.

Veranstalter Christian Mourad und Aachens Generalintendantin Elena Tzavara backstage hinter der Bühne. Foto: Andreas Steindl

Wer sich hinter den Absperrgittern umschaut, bekommt noch einmal einen anderen Eindruck von der gewaltigen Größe des Gesamtkunstwerks Kurpark Classix. Zig Leute arbeiten hier, alles Spezialisten der Konzert- und Veranstaltungsbranche. Hier steht Technik aus elf Sattelzügen, allein 26 Tonnen Licht-, Ton- und Stromtechnik. Das kostet. „Ja, die Produktionskosten haben die Marke von einer Million Euro deutlich geknackt“, sagt Veranstalter Mourad. Personal- und Materialkosten sind im Jahresvergleich um 30 Prozent gestiegen. Dafür muss man viele Tausend Tickets verkaufen.

Vier Konzerte sind bis Sonntagabend absolviert; ausverkauft ist keines. Die grobe Rechnung sieht so aus: 2000 Menschen kamen zum Auftakt, den mitreißenden „Noches españolas“ zur „A Night at the Opera“. Garrett – über seine Gage ist Stillschweigen vereinbart – zog Samstagabend 2800 Fans in seinen Bann. Zum Kinderkonzert Classix für Kids mit dem „Dschungelbuch“ zählte Mourad am Sonntag 2600 kleine und große Gäste – darunter aber auch viele Abonnentinnen und Abonnenten der Familienkonzertserie des Theaters Aachen. Am Abend wird Generalmusikdirektor Christopher Ward mit seinem Orchester zur „Last Night“ den Taktstock vor etwa 2200 Klassikfreunden führen – ergibt bisher stattliche 7800 Besucherinnen und Besucher.

Ronan Keating – mit Sinfonieorchester! – am Montagabend steuert dann noch einmal 3000 weitere Tickets bei; Christian Mourad feiert übrigens am selben Tag 58. Geburtstag. Max Giesinger – ausdrücklich kein Picknickkonzert – zum Abschluss mit seiner Band am Dienstag nach bisherigem Vorverkauf kaum mehr als 2500. An der Abendkasse gibt es noch Eintrittskarten für Spätentschlossene. Eine Picknickkarte für die Wiese zum Keating-Auftritt ist für 63,85 Euro zu haben – verbunden mit einem garantiert einzigartigen Konzerterlebnis.

Große Bühne für die Kulinarik: Christian Axer bekocht Stars wie David Garrett, aber auch die komplette Classix-Crew. Foto: Andreas Steindl

Damit liegt der Einzelticketverkauf insgesamt unter den Erwartungen, vor allem weil in dieser Publikumsrechnung auch viele Sponsorenkarten mitgezählt werden. „Ohne die Sparkasse Aachen, die Generali, NetAachen und das Porsche Zentrum Aachen als unsere vier Hauptsponsoren wäre ein Programm dieser Qualität mit dieser Infrastruktur völlig undenkbar“, betont Mourad. „Das lässt sich ohne die Unterstützung dieser Unternehmen wirtschaftlich gar nicht darstellen; für diese Treue bin ich sehr dankbar.“

Trotzdem: Bei seiner 15. Auflage im Kurpark an der Monheimsallee, so viel scheint jetzt schon klar, wird der Veranstalter womöglich rote Zahlen schreiben. Denn er kann bislang nicht auf hohe Fördersummen der öffentlichen Hand, auf kommunale, Landes- und Bundeszuschüsse zurückgreifen.

Gambas vom Feinsten: Spitzenkoch Lukas Falcman verwöhnt Hunderte geladene Gäste im VIP-Zelt. Foto: Heike Lachmann

„Ich liebe diese Kurpark Classix, dieses Juwel Sinfonieorchester, das Publikum – das ist einfach mein Baby“, sagt er. Mourad hatte es 2007 mit dem damaligen Generalmusikdirektor Marcus R. Bosch geboren und geht seitdem Jahr für Jahr voll ins Risiko. Mal geht die Rechnung auf, mal nicht. Es wird absehbar schwieriger.

Nun steht die neue Generalintendantin am Sonntag sichtlich beeindruckt hinter der Bühne auf der großen Rampe, über die am Abend bis zu 186 Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen und Sänger ins Rampenlicht ziehen werden. „Ich bin wahrhaft überwältigt von dieser Klasse hier, von der Atmosphäre, von diesem absolut grandiosen Festival“, sagt Elena Tzavara. „Mit den Kurpark Classix hat Aachen ein absolutes, ein wirklich ausgezeichnetes Alleinstellungsmerkmal“, stellt die Generalintendantin fest. Bilder und Filmchen, vor allem in sozialen Medien, werben über ungezählte Multiplikatoren für die Classix und die Stadt Aachen. Das wichtigste Werbemittel sind die Smartphones der Classix-Gäste – davon profitiert auch die Kaiserstadt.

Guten Appetit: Bei den Picknick-Konzerten darf sich das Publikum selbst versorgen. Foto: Heike Lachmann

Also will man an künstlerische und frühere wirtschaftliche Erfolge anknüpfen. „Dazu werden wir aber bis zum kommenden Jahr zwingend an ein paar kleineren und auch größeren Stellschrauben drehen müssen“, sagt Mourad. Mehr verrät er dazu noch nicht. Am Feuerwerk, das Sonntagabend nach mehreren Ausfall-Jahren – erst Corona, dann angebliche Waldbrandgefahr – Händels gleichnamige Musik über den Baumwipfeln des Kurparks krönt, wird er sicher nicht sparen. Das gehört einfach dazu.

Auch nicht an herausragender Kulinarik: Rund 2000 frische Gerichte kredenzt Backstage-Koch Axer für das Team und die Künstler. Vorne im VIP-Zelt beköstigt Spitzenkoch Lukas Falcman (CSI Catering Service International) 550 Ehrengäste. Seit Jahren verwöhnt er mit seinem Bruder Victor Bands und Stars auf Tour: darunter Pink, Silbermond, aber auch die Rocker von Kiss und Iron Maiden. „Kulinarische Klasse ist völlig unabhängig vom musikalischen Genre. Alle Gaumen wollen verwöhnt werden“, sagt Falcman. Es gibt unter anderem butterzarte Kalbsbäckchen mit Haselnusspüree und grünem Jus, Antipasti auf Ziegenkäsecreme mit Honig und Thymian.