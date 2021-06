Heftige Regenschauer : Aachen kommt glimpflich davon

Heftige Regenschauer sorgten am Donnerstag für 23 Feuerwehreinsätze (Symbolbild). Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Aachen Der Starkregen hat am frühen Donnerstagabend die Aachener Feuerwehr insgesamt 26 Mal auf den Plan gerufen.

Heftige Niederschläge über Aachen sorgten am Donnerstag für überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und aufgeschwemmte Kanaldeckel. In einem Zeitraum von rund einer Stunde rückte die Feuerwehr zu insgesamt 26 unwetterbedingten Einsätzen aus, berichtet Dirk Nellessen, Brandoberinspektor bei der Berufsfeuerwehr Aachen .

In vielen Fällen hätten die Einsatzkräfte schon kurz nach ihrer Ankunft am Einsatzort wieder einrücken können. So hätte etwa das Wasser auf überschwemmten Straßen mit nachlassendem Regen schnell wieder abfließen können. „Wir sind glimpflich davongekommen“, sagt Nellessen.