Teilsperrung der A544 : Am Nachmittag füllen sich die Straßen, doch keine Spur von Chaos

Marode Haarbachtalbrücke : Es wird voller auf den Straßen: Unser Liveblog zur A544-Teilsperrung Die A544 ist seit 1 Uhr in der Nacht von Aachen in Richtung Köln gesperrt. Die befürchteten Auswirkungen auf den Verkehr sind bislang ausgeblieben. Doch jetzt kommt der Feierabendverkehr. Im Liveblog erfahren Sie, was auf den Straßen los ist.