Journalist und Historiker : Karlsmedaille geht an Geert Mak

Karlsmedaille geht an Geert Mak

Mit der Karlsmedaille wird seit dem Jahr 2000 im Umfeld der Karlspreis-Feierlichkeiten eine europäische Persönlichkeit oder Institution ausgezeichnet, die sich auf dem Gebiet der Medien in besonderer Weise um den Prozess der europäischen Einigung und um die Herausbildung einer europäischen Identität verdient gemacht hat (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Wegen seiner integrativen Arbeit erhält der niederländische Journalist und Historiker Geert Mak die Karlsmedaille.

Am kommenden Freitag wird der niederländische Jounralist und Historiker Geert Mak in Aachen die Karlsmedaille für europäische Medien, die „Médaille Charlemagne pour les Médias Européens“, erhalten. Das gab die Stadt Aachen am Montag bekannt.