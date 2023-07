Fachkräftemangel : Was wird jetzt aus Aachens Strategien gegen die Kita-Krise?

Auch in Aachen ist die Personalsituation in den Kitas anhaltend angespannt. Foto: dpa/Armin Weigel

Aachen Die NRW-Familienministerin will an den Personalstandards für die Kindertagesstätten festhalten. Was bedeutet das für die Strategien gegen die Fachkräftemangel, die in Aachen entwickelt worden sind?

Keine Abstriche in den Kitas: Die Personalstandards in den Kindertagesstätten in NRW sollen trotz des massiven Fachkräftemangels nicht weiter gesenkt werden. Das hat NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) jüngst gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärt. Paul bekräftigt damit das Fachkräftegebot, das auch in Aachen regelmäßig Thema ist: Kita-Kinder sollen vor allem von möglichst gut dafür ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern betreut werden.

Was aber bedeuten Pauls Aussagen für das „Aachener Modell“? Die von einem breiten Bündnis erarbeiteten Vorschläge gegen die dramatische Personalmisere in den Kitas sehen ja gerade vor, dass zur Unterstützung des pädagogischen Personals verstärkt auch angelernte Kräfte eingesetzt werden. Hat sich das „Aachener Modell“ mit den Äußerungen der Ministerin also erledigt?

Die Aachener Bürgermeisterin Hilde Scheidt, Vorsitzende des städtischen Kinder- und Jugendausschusses, ist in der Tat einigermaßen konsterniert. „Sehr abweisend“ findet sie die Äußerungen der Ministerin. „Warum diese Unbeweglichkeit?“, fragt Scheidt, auf deren Initiative die Diskussion ums „Aachener Modell“ vor Monaten aufgenommen wurde.

Ausschließlich auf den Gewinn neuer Fachkräfte zu setzen, kostet aus Scheidts Sicht zu viel Zeit. Sie sorgt sich, dass aufgrund des Personalmangels schon bald nicht mehr alle Kinder in Aachen einen Kita-Platz bekommen werden. Baden-Württemberg wolle in der Krise die Personalvorgaben in den Kitas lockern. Warum werde das nicht auch in NRW ins Auge gefasst, fragt die Grünen-Politikerin. Die Aachener Vorschläge gingen schließlich in eine ähnliche Richtung. In Form eines Modellprojekts sei die Umsetzung zudem mit den gesetzlichen Vorgaben des Landes vereinbar.

Scheidt geht davon aus, dass die Erfinder des „Aachener Modells“ nun zeitnah mit allen Akteuren das weitere Vorgehen besprechen müssen. „Auch die Verwaltung steht hinter uns. Und ich bin nicht bereit, das ‚Aachener Modell‘ aufzugeben.“

Deutlich zurückhaltender äußert sich Aachens Jugenddezernent Heinrich Brötz. Er sieht das „Aachener Modell“ nicht am Ende. „Ich bin da überhaupt nicht entmutigt“, versichert der Beigeordnete. „Das ist jetzt erst mal die Position des Ministeriums.“ Aber die Diskussion über die Vorschläge aus Aachen gehe gerade erst los.

Nach einem ersten Gespräch in Düsseldorf, an dem der Aachener Beigeordnete als einziger Vertreter einer Kommune teilnahm, hatten die Aachener den Auftrag erhalten, ihre Vorschläge in mehreren Aspekten zu präzisieren. Allein das wertet Brötz als deutliches Zeichen, dass die Ideen aus Aachen im Ministerium nicht vom Tisch gefegt werden.

Zentral werde es nun darum gehen zu diskutieren, wo und in welchem Umfang die Arbeitsleistung von angelernten Kräften anerkannt und angerechnet werden kann. Zu überlegen ist laut Brötz einerseits, ob der Einsatz von angelernten Kräften auf den sogenannten Fachkraftwert angerechnet werden kann, nach dem sich letztlich auch die Kindpauschalen berechnen, die das Land gewährt.

Andererseits geht es auch um die Mindestbesetzung, die in einer Kita vorhanden sein muss und die jeden Tag neu überprüft wird. Wird die Mindestquote von 80 Prozent unterschritten, ist in der Regel eine Einschränkung der Betreuung die drastische Folge. Stunden werden gekürzt, oder die Einrichtung schließt gleich für ein paar Tage. „Da würden wir uns sehr dringend wünschen, dass angelernte Kräfte in einem gewissen Umfang anerkannt werden“, sagt Brötz. Intensiv gearbeitet werden soll an diesen Fragen, wenn in Kürze die Aachener Workshop-Gruppe zusammenkommt.

Diese Arbeitsgruppe, so Brötz, werde sich auch damit beschäftigen, wie und von wem die nicht fachlich ausgebildeten Kräfte angeleitet werden und wie Qualifizierungsmodule gestaltet sein müssten, damit sie eventuell später beim Einstieg in eine klassische Erzieherausbildung angerechnet werden können.

Der Beigeordnete geht davon aus, dass dann bei einem weiteren Termin in Düsseldorf im September oder Oktober die Möglichkeiten des „Aachener Modells“ genauer in den Blick genommen werden. Ob die Vorschläge letztlich eins zu eins umgesetzt werden, bleibe abzuwarten. „Wahrscheinlich nicht“, sagt Brötz. „Aber ich denke schon, dass wir Elemente davon wiederfinden werden.“

Zumal die Aachener keineswegs die einzigen sind, die angesichts der verzweifelten Lage in vielen Einrichtungen dringend nach neuen Konzepten suchen. Auch die Stadt Grevenbroich beispielsweise will im Rahmen eines Modellversuchs berufliche Quereinsteigerinnen in der Kinderbetreuung einsetzen. Auch dort hofft man dringend auf die Zustimmung des Landes.

Praktika sind kaum gefragt

Wie mühsam die Suche nach fachlich ausgebildetem Personal für die Kitas ist, zeigt das Konzept „Zurück in den Beruf“. Damit versucht die Stadt Aachen seit Anfang des Jahres, ausgebildete Erzieherinnen und Heilerziehungspflegerinnen, die längst in anderen Bereichen arbeiten, für ihren „alten“ Beruf zurückzugewinnen.

Mit einem dreimonatigen Praktikum, so die Idee, sollen die Fachkräfte die Gelegenheit haben, Kita und Offene Ganztagsschule neu für sich zu entdecken, ohne gleich volle Verantwortung zu übernehmen. Fortbildungen sind ebenfalls vorgesehen.

Ein halbes Jahr, nachdem das Konzept vorgestellt wurde, ist die Bilanz allerdings ernüchternd, wie auch Dezernent Heinrich Brötz zugesteht. Fünf potenzielle Bewerberinnen hätten sich gemeldet, eine habe ihre Bewerbung aber aus gesundheitlichen Gründen wieder zurückziehen müssen, berichtet er. Nur eine der Frauen hat letztlich ein Praktikum absolviert, bei den anderen fehlten die Voraussetzungen.

Den anderen drei Bewerberinnen habe man dennoch ein Angebot machen können, bilanziert Brötz. „Eine beendet bei uns ihr Berufspraktikum, eine Studienabbrecherin erhält ein Stellenangebot als Assistenzkraft.“ Eine weitere Studienabbrecherin werde Angebote für Familienzentren gestalten.